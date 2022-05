Quien es Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez

Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina Rodríguez, ha compartido en sus redes sociales el cambio físico que ha experimentado a lo largo de los tres últimos años, entre 2019 y 2022, para hacer partícipe a sus seguidores de su evolución.

"Normalmente, publicamos en Instagram nuestra versión más guapa, delgada, musculosa, fashion, viajera, POSTUREO DEL BUENO, vaya. Porque a nadie nos gusta mostrarnos mal. En mala forma física, sin arreglar, o haciendo algo tan cotidiano como limpiar la casa. Eso no mola, no es guay", explica la hermana mayor de la pareja del futbolista, Cristiano Ronaldo.

Y es que Ivana, que se dedica al mundo de la estética y la belleza, ha querido plasmar su "proceso de recuperación" de la forma física tras haber sido madre. "Se que no me debo obsesionar, que mi cuerpo ha creado una vida, que todo mejorará. Pero realmente no estoy de acuerdo en que volveré a mi cuerpo anterior sin un esfuerzo extra. Tengo muchos mensajes de mamis que han pasado años y no se han quitado los kilos del embarazo. En mi caso hay mucho trabajo por delante", destaca en la publicación.

Una vida alejada de los focos

Alejada de los medios, la hermana de Georgina reside en Asturias con su familia, concretamente en Gijón. Como detallan en la revista Vanity Fair, Ivana también trata de hacerse un hueco como influencer en redes sociales y es que ya cuenta con cerca de 560.000 seguidores en Instagram.

Además de ser su hermana, Ivana tiene una estupenda relación de amistad con Georgina, algo que también muestra en sus publicaciones. "Os he echado muuuuucho de menos. Hermanica mía. Lo más grande que tengo. Y a mis sobris… Jajajaja Que lo primero que me han preguntado (o afirmado más bien) en la videollamada es que si vamos a comer tarta en Madrid. Son lo más maravilloso del mundo entero", escribía recientemente en referencia a su hermana Georgina.

También hemos podido conocer a Ivana tras la emisión del documental sobre la vida de Georgina Rodríguez producido por Netflix, en el que contaba cómo habían vivido juntas su infancia y el momento en el que se mudaron a Madrid en busca de un futuro laboral.

En 2018, la vida de Ivana Rodríguez comenzó a ser más pública al empezar una relación con el pintor y escultor, Carlos García, que ha llevado a cabo importantes exposiciones y que, además, es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo. De hecho, fue el encargado de diseñar y crear el busto del futbolista que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Madeira (Portugal).