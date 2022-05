El gran cambio de Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez, de 65 a 100 kilos: "Ese fue mi límite"

Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez, lleva desde pequeña siendo el mejor apoyo de la celebrity. Conocida en Instagram, donde acumula más de medio millón de seguidores, la familiar de la modelo suele hacer partícipes a sus seguidores de todas las novedades acerca de su vida. También su evolución física.

Hace unas semanas compartió el radical cambio físico en apenas dos años con dos fotografías que mostraban su cuerpo en 2019 y en 2021. Entre ambas, 35 kilos de diferencia. "MI MEJOR VERSIÓN 💪. Ya voy por 78 kg (aproximadamente). Y digo aproximadamente, porque el peso es solo un número que oscila y fluctúa en dependencia del momento en que te peses.

Pero me siento mejor. Más ágil. Más vital. Más sana. Con mejor resistencia y capacidad pulmonar. Yo lo llamo SALUD. 💪💪💪💪💪💪".

Es un proceso que ella misma ha llamado 'Operación Poderío'. Hace unos meses, Ivana se convirtió en madre por primera vez y, supervisada por los médicos, decidió iniciar su proceso.

"Explico las preguntas que me comentáis en la foto anterior y por DM. No, las fechas no están mal puestas. Normalmente, publicamos en Instagram nuestra versión más guapa, delgada, musculosa, fashion, viajera, POSTUREO DEL BUENO, vaya", cuenta en otro post, donde se le ve su evolución.

"Porque a nadie nos gusta mostrarnos mal. En mala forma física, sin arreglar, o haciendo algo tan cotidiano como limpiar la casa. Eso no mola, no es guay. De ahí la confusión que ha generado mi post anterior".

"Ahora estoy en un proceso de recuperación de mi forma física. Sé que no me debo obsesionar, que mi cuerpo ha creado una vida, que todo mejorará. Pero realmente no estoy de acuerdo en que volveré a mi cuerpo anterior sin un esfuerzo extra. Tengo muchos mensajes de mamis que han pasado años y no se han quitado los kilos del embarazo. En mi caso hay mucho trabajo por delante. Solito no va a solucionarse. Cuando me quedé embarazada venía de una lesión, una fractura de coxis. Que estuve sin poder moverme ni sentarme un par de meses. La pandemia tampoco me ayudó con el peso, entre otras cosas. O sea que he ido sumando circunstancias que me llevaron a pesar 100 kg. Y ese fue mi límite", explica.

"No hace falta estar embarazada para pesar esto o para que te duela el cuerpo al moverte, para que te inflames. Hay mucha gente que no es madre y engorda. No todos los kilos son los del bebé. El esfuerzo que estoy haciendo es grande. Pero necesario y vale la pena. Tengo que priorizar mi salud. Ánimo a todas que vamos a lograrlo. Yo también hay días que me desanimo, que se me hace lento, que sigo sintiéndome pesada, poco ágil, que la ropa no me sirve… Pero esto CAMBIARÁ. Al subir este tipo de fotos o verlas es cuando vas notando los cambios. Aquí podéis ver hasta donde llegué y a partir de ahora veréis cómo lo voy llevando. 💪🙏💚🏋🏻♀️✨", concluye la hermana de Georgina.