WRS, representante de Rumanía en Eurovisión 2022, versiona 'Llámame' con Eva Soriano: "¿Qué estáis haciendo con mi canción?"

Tras cantar su estribillo en español en Eurovisión 2022, no hay país que mejor podía acoger a Andrei Ionut Ursu, más conocido como WRS, que España. El representante de Rumanía está en Madrid demostrando sus dotes de castellano y su talento para la música, y Eva Soriano no ha perdido la oportunidad de hacerse un dueto con él.

El artista ha visitado este lunes Cuerpos especiales, programa de Europa FM en el que la cómica ya se ha arrancado a cantar en más de una ocasión, incluso con temas propios en tono paródico y humorístico.

Pero, aprovechando la visita de WRS al programa de radio, la presentadora ha sacado la letra de su versión de Llámame, el tema que el bailarín interpretó en el escenario de Turín, para cantarla con él.

Lo conseguimos: @EvaSoriano90 ha hecho su versión de "Llámame" con @wrsandrei, el representante de Rumanía en #Eurovision pic.twitter.com/7I3RIQrEgJ — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) May 23, 2022

"¡No! ¿Qué estás haciendo con mi canción?", ha preguntado Andrei. Entonces, ha empezado a sonar la música y Eva Soriano se ha arrancado a cantar: "Yo pensaba que eras diferente a otros tíos".

"Te he mandado un WhatsApp bien caliente y tú me has dejado en leído", ha continuado WRS. "No digas que estás dormido, que en insta sale activo. Contéstame, contéstame", ha seguido ella. "Te he puesto emoji fueguito, para que te quede clarito. Respóndeme", ha cantado Andrei antes de dar paso al mítico estribillo.

"Yo ya no sé qué hacer pa que me quieras ver. Le he dado likes a tus fotos de 2010", ha continuado Eva Soriano para, finalmente, dar paso a la mejor frase de WRS: "Te doy hasta las 3 o te vas a comer un mojón".

Se desconoce si Andrei sabía lo que significaba "mojón", pero, sin duda, si hubiera cantado Llámame con esta letra, seguro que se habría llevado los "12 points" de España.