Qué dice la letra de 'Llámame', la canción de WRS que representará a Rumania en Eurovisión 2022

Este martes 10 de mayo comienza la nueva edición de Eurovisión con la primera gran semifinal, que arrancará a las 22.40 horas desde Turín (Italia). El jueves 12 de mayo será la segunda semifinal y el sábado 14 de mayo la gran gala final donde se elegirá al país ganador de entre los seleccionados.

Chanel Terrero será la encargada de representar a España con el tema SloMo, tras haber sido elegida en el concurso Benidorm Fest. De hecho, las apuestas dan cada vez más esperanzas a la artista y podría obtener el mejor resultado para España en este siglo.

Así es el tema 'Llámame'

WRS representará a Rumanía en el Festival de la Canción de Eurovisión en Turín con el tema Llámame.

Knew that I was different than the others

They never liked you

Try to keep my head above the water

But you're makin' it so hard to

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

Love cannot be stopped by anybody

'Cause it's so true

I show it to the world, 'cause I won't hide it

Are you down to believe intenser?

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they're gonna find out?

Nobody's gonna like it

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

And when you say my name

My world is crumbling

I feel complete, all I need is your mystic touch

And what about it now?

I'll keep you safe and sound

We're so in love

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame