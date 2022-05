Macarena de Salobreña... o de donde sea

Que una abogada del Estado como Macarena Olona haya podido cometer una equivocación del calibre más grueso empadronándose en Salobreña, in extremis y de extranjis, sin vivir allí, para poder presentarse como candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía suena cuanto menos extraño. No es normal. Pero bueno, también creíamos que Mbappé jugaría en el Real Madrid y ahí que nos hemos quedado los blancos de corazón compuestos y sin la estrella parisina.

Haya sido o no aposta, Macarena Olona, que sí se podrá presentar después de la decisión de la Junta Electoral de Granada, ha encontrado su hueco en la precampaña andaluza. La dirigente, nacida en Alicante y a quien los suyos describen como una heredera de los rasgos sureños de las musas de Julio Romero de Torres, está en boca de todos, en las televisiones y en las redes sociales.

Y, además, en la posición que más le gusta: como presunta víctima mayor de un sistema pérfido y blandengue de izquierditas y derechitas cobardes que querría frenar la ascensión de la nueva reina del pueblo andaluz, dispuesta a reconquistar Andalucía para los andaluces con sus promesas de una Arcadia feliz en blanco y verde donde todos los problemas se solucionan a las bravas en menos de 24 horas.

Dicho eso, convendría no perder el foco. Más allá de las declaraciones hiperventiladas y de trazo grueso, repletas de exageraciones y distorsiones de la realidad, aquí lo único que se ha dilucidado, y no es poco, es si ha habido una candidata que ha esquivado la ley para poder presentarse a unas elecciones.

La democracia es respeto de las reglas del juego. Y lo que aquí se ha discutido es simplemente si una persona ha vulnerado las leyes electorales haciendo una trampa para poder salir en una papeleta andaluza el 19-J. Aquí no hay ni heroínas ni villanas, sino gente que cumple o no cumple la ley. Y si la ha cumplido, aunque todo huela irregular desde un principio, pues fin de la historia. No hay más… y no se hable más.