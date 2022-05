Damien Abad, el ministro francés de abuelos españoles acusado de violación: la primera 'bomba' del nuevo Gobierno de Macron

Apenas habían pasado unos días desde que el presidente Emmanuel Macron anunciara su nuevo Gobierno ("de continuidad y renovación") y ya le había explotado en las manos a la nueva primera ministra, la socialdemócrata Élisabeth Borne. El explosivo lleva el nombre del nuevo ministro de Solidaridades, Autonomía y Discapacitados, Damien Abad.

El nuevo Ejecutivo se ha estrenado este lunes en el Elíseo, cuatro semanas después de la reelección de Macron. Este primer Consejo de Ministros debía servir para ilustrar su movilización por las prioridades que se ha marcado para las próximas semanas, con la vista puesta en las legislativas de junio. Pero el caso del ministro Abad se lo ha llevado todo por delante: dos mujeres le acusan (acusaron) de violación.

Quién es Damien Abad

El nuevo ministro nació en Nimes, tiene 42 años y es parte de la derecha moderada. Su apellido nos suena a los españoles y con razón: los abuelos de Damien Abad llegaron a Francia huyendo del franquismo. Se significa por su apellido y por su dispacidad. Padece artrogriposis, una enfermedad congénita que provoca deformaciones en las articulaciones y reduce la movilidad de la persona.

Abad fue concejal de Vauvert de 2008 a 2010, diputado al Parlamento Europeo por el sureste de Francia de 2009 a 2012, consejero regional de Ródano-Alpes de 2010 a 2015 y presidente del consejo departamental de Ain de 2015 a 2017. Ha sido diputado de la Asamblea Nacional entre 2012 a 2022.

En 2017 fue portavoz del candidato presidencial François Fillon. Hasta la pasada semana era presidente del grupo de Los Republicanos (LR) en la Asamblea. Toda su vida política ha estado en la derecha tradicional, ya fuera como parte de la Unión por la Democracia Francesa, Nuevo Centro y luego de la Unión por un Movimiento Popular, que luego pasó a llamarse Los Republicanos.

De qué se acusa a Abad

Médiapart es el medio francés que ha contado que hay dos mujeres que le acusan de haberlas violado. En realidad es una bomba antigua. En teoría los "errores" del nuevo ministro se debían conocer porque se trata de hechos ocurridos en 2010 y 2011.

Tal vez nadie en los entornos del presidente Macron y de la nueva primera ministra Borne lo tomó en consideración porque las denuncias fueron archivadas por la Fiscalía de París.

La primera denuncia se presentó en 2012. Esta mujer afirmaba que en 2010 cayó inconsciente tras tomarse una copa con Abad en un bar de París. Según su relato, se habían conocido en una boda. Al día siguiente de aquella copa amaneció en la habitación de un hotel, en ropa interior, junto a Abad, mareada y con la sensación de haber sido "drogada".

La segunda acusación llegó en 2017 por hechos que se remontaban a 2011. Esta segunda mujer, que no conoce ni ha coincidido con la otra, acusaba a Abad de haber mantenido relaciones sexuales en las que éste habría realizado prácticas no consentidas. Ella denunciaba que el ahora ministro la forzó para penetrarla analmente y para que le hiciera una felación.

Según Médiapart, la investigación de estos hechos se cerró sin más diligencias. No había pruebas suficientes y, según la Fiscalía, las declaraciones de las mujeres resultaron algo inconsistentes.

El Observatorio de Violencias Sexistas y Sexuales en Política trasladó el testimonio de una de las mujeres a la Fiscalía, así como a Los Republicanos y a La República en Marcha (LREM), el partido de Macron, según Franceinfo. Es decir, lo sabían.

Abad lo niega todo

Damien Abad niega las ausaciones. En declaraciones a Médiapart ha asegurado que todas las relaciones sexuales que ha mantenido a lo largo de su vida han sido consentidas. Para defenderse se ha referido a su discapacidad, alegando que los actos descritos por las mujeres son para él "simplemente imposibles... sin ayuda exterior" a causa de su minusvalía.

Eso dijo nada más conocer las informaciones y eso ha repetido este lunes al acabar la reunión del nuevo ejecutivo galo de Borne. Preguntado por los periodistas en el patio del Elíseo, Abad ha dicho que está "bien", ha vuelto a rechazar las acusaciones y se ha metido rápidamente en su coche.

Borne: "Evidentemente, no estaba al corriente"

Mientras tanto la primera ministra, Élisabeth Borne, intenta que la bomba no explote o que no le explote a ella. "Evidentemente, no estaba al corriente", aseguró este domingo. Dice Borne que cuando eligió a Abad para la cartera de Solidaridades desconocía los hechos que ahora han salido a la luz. Asegura que se enteró de las denuncias contra Abad a través de Médiapart.

Pero el Observatorio de las Violencias Sexistas y Sexuales asegura que sí estaban avisados. Esta organización cuenta que ya previno del "pasado" de Abad (las denuncias de estas dos mujeres) antes de que fuera nombrado ministro y que se lo comunicó tanto a Los Republicanos como al partido de Macron.

Por si acaso la primera ministra dijo este sábado: "Voy a ser muy clara sobre todos estos temas de acoso, de agresiones sexuales, no puede haber ninguna impunidad".

Macron y Borne, a pasar página

Emmanuel Macron y Élisabeth Borne intentan desactivar la bomba para seguir con su plan. El nuevo Gobierno pretende empezar su labor lanzando una serie de iniciativas para mostrar que se ocupa de las preocupaciones de los franceses. Al inicio de su reunión de este lunes en el Elíseo, Macron ha dicho que quiere "actuar y unir al país".

Esta misma tarde el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, reúne a los principales actores económicos en un encuentro en el que dará algunas pistas de las medidas que tiene en cartera para hacer frente a la escalada de precios.

Pero la situación no es fácil. Algo tendrá que hacer la nueva jefa del Ejecutivo galo y más con el precedente del caso de Jerome Peyrat. Antiguo consejero del Elíseo, Peyrat fue apartado del proceso legislativo la semana pasada por haber sido condenado por violencia contra una antigua compañera.