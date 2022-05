Omar Sánchez, muy atento al concurso de Anabel Pantoja en 'Supervivientes 2022': "Sigue luchando"

Si hay alguien que sabe por lo que está pasando Anabel Pantoja en Supervivientes, ese es Omar Sánchez. A pesar de haberse separado recientemente, la ya expareja tiene muy buena relación, pues incluso él la enseñó a pescar, hacer fuego y enfrentarse a la apnea antes de viajar a Honduras.

Continúan siendo amigos, eso es innegable, y la prueba de ello es que la colaboradora de Sálvame le tiene muy presente. "No sé lo que me voy a encontrar fuera cuando salga. Espero que él esté bien, que esté feliz y que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparado", declaró ella.

Es probable que el canario haya oído esas palabras, pues está muy atento al reality, tal y como se puede ver en sus redes sociales. Pero, si ha visto el concurso, también habrá visto el acercamiento de su ex a Yulen Pereira, o las lágrimas de ella al tener que marcharse del grupo en el que está él.

'Story' de Omar Sánchez. INSTAGRAM

Aun así, Omar Sánchez demuestra que apoya a la que sigue siendo su mujer -pues no han firmado el divorcio- durante su aventura en Honduras, y así lo demostró en sus stories de Instagram.

"Sigue luchando, guerrera", escribió el exconcursante de Supervivientes 2021 junto a la foto de Anabel Pantoja durante la prueba que realizó este domingo.