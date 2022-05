'Supervivientes' expulsa al concursante que no quería irse: "Me voy a España con vosotros"

Los espectadores de Supervivientes 2022 decidieron una nueva expulsión definitiva entre los dos parásitos, Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz. Lo hicieron en plena tormenta tropical, que está azotando al reality de forma muy contundente.

De entre los dos, era la ganadora de OT 2 la que más había manifestado sus ganas de quedarse, pero la audiencia no la escuchó y decidió que fuera la expulsada definitiva tras haber pasados varias semanas en la isla, dos de ellas como parásito.

"Me lo he pasado muy bien, estoy muy feliz, me quería quedar, pero, tras estos días, ha sido muy duro. Me voy a España con vosotros", explicaba la concursante, algo contrariada por la decisión de la audiencia.

"Me llevo el corazón lleno de aventuras y estoy muy orgullosa de mis compis y de mí, porque somos unos supervivientes", remató.

La reacción del cómico, que se quedó al menos una semana más, no dejó lugar a las dudas. "A mí me tocará la semana que viene", dijo Muñoz, mostrando sus ganas de irse: "Espero que me tengan en cuenta a mí para salir, estoy débil".