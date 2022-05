¿Cómo vas a celebrar el Orgullo Friki este 25 de mayo? Te recomendamos Zavvi y su 'top five' de productos 'geek'

Si te sabes de memoria los diálogos de Los Simpson, sigues esperando la carta de Hogwarts o los personajes de The Big Bang Theory serían, sin duda, tus best friends en la vida real... ¡eres un friki y lo sabes! Por tanto, el 25 de mayo es tu día (¡y con mucho orgullo!). Y es que, todo el mundo es friki de algo y quien diga lo contrario, miente. Si tu pasión no es el universo Marvel, es porque eres más de DC y si no te gustar Star Wars, seguramente sea porque prefieres estar en Hogwarts.

Sea cual sea tu pasión, el mejor merchandising del mundo lo tiene el ecommerce Zavvi. Se trata de una tienda especializada en productos frikis para los amantes de los cómics, videojuegos o de las sagas más famosas del cine. Por eso, la mejor manera de celebrar el Día del Orgullo Friki este 25 de mayo es darse un capricho (¡para todo el año!) de tu serie, película o cómic favorito. Por tener, tienes hasta la posibilidad de reservar los mejores productos geek que están a punto de salir: como todas las figuras para el regreso de Stranger Things ¡este 27 de mayo!

Cinco objetos para ser un friki orgulloso

-Universo Marvel. Si para ti lo más friki de este y de todos los universos es Marvel, en Zavvi tienes la mayor lista de películas, merchandising, funkos, ropa y mucho más de Marvel. Es muy difícil elegir un solo producto de esta infinita lista, pero desde 20deCompras Orgullo Friki te recomendamos la réplica de edición limitada del Doctor Strange, ahora rebajada 33 euros. Contiene el ojo de Agamotto, el anillo de la honda y los pins de la capa de levitación.

Reclama el poder del Hechicero Supremo con este set de réplicas exclusivo de Zavvi. Zavvi

-La mayor selección de Star Wars. Disfruta como nadie este 25 de mayo con las figuras, Lego, ropa, funkos y muchísimo más de esta franquicia que no deja de sorprender cada año. Hay una categoría, incluso, para cada personaje de la saga, para que no te pierdas ningún producto de tu favorito. En 20deCompras, tenemos debilidad por...

¡Llévate dos camisetas oficiales por solo 28 euros! Zavvi

-Todas las casas Hogwarts de... Harry Potter. Zavvi es uno de los grandes distribuidores oficiales de la franquicia Harry Potter en España, por eso, podrás comprar todo el merchandising disponible tanto por casa del colegio de Magia, como por personaje y en todas las categorías. ¡Es imposible elegir, así que te recomendamos que te pierdas dentro de su catálogo! No obstante, en 20deCompras nos quedamos con...

"Voy a echar un vistazo dentro de tu mente. Y te diré a dónde perteneces". Zavvi

-¡También se puede ser friki de Disney! El rey León, Toy Story o Monstruos S.A marcaron una generación, así que, si perteneces a ella, puedes estar muy orgulloso. Si en algo coincidimos Zavvi y 20deCompras es en: "Quiero que conozcas... Forky".

En Toy Story 4, un nuevo juguete llamado Forky se une a Woody y a la pandilla. Zavvi

-Por último, si eres más de DC... ¡Y su nuevo Batman! Y es que, el mal ha vuelto a Gotham y Batman tiene una nueva cara. Aunque, todos seguimos imaginándonos algo así cuando leemos los cómics...

Caballero oscuro. Zavvi

Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Zavvi y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.