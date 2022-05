Antonio Resines recuerda sus alucinaciones en la UCI Covid: "Les llamaba Adolfo, Benito y Paco"

El actor Antonio Resines ha sido uno de los invitados este viernes al programa de Toñi Moreno en Telecinco, Déjate querer, donde ha contado el "horror" de los largos meses que estuvo ingresado con Covid en la UCI de un hospital madrileño y su posterior recuperación de la enfermedad.

Entre otras anécdotas, Resines ha sorprendido a la presentadora al sincerarse sobre las alucinaciones que tuvo durante su hospitalización "Iker Jiménez, con mis alucinaciones, alucinaría", ha bromeado.

Entre otros personajes históricos, el actor ha mencionado a Adolf Hitler, Mussolini y Franco, que según él estaban en su misma habitación, y que a día de hoy recuerda perfectamente.

"Yo les llamaba Adolfo, Benito y Paco. En las distancias cortas eran horrorosos, con quien no me atrevía era con Churchill, ese sí que impresionaba", ha confesado, provocando las risas del público en plató.

A pesar de su tono de humor, Resines ha reconocido la dureza de aquellos momentos en los que llegó a temer por su vida. "Yo todos los días pensaba que estaba a punto de morir", ha reconocido el actor español.

Durante su convalecencia, su familia no se separó de él, ha contado. "Me ha sorprendido el amor que he recibido de tantísima gente, pero mi mujer y mi hijo han sido mis principales apoyos", ha dicho.

Tras agradecer el gran apoyo recibido por parte de muchos compañeros de profesión, Resines ha contado que la recuperación tampoco fue fácil. "Había objetos que no sabía cómo se llamaban, sabía lo que eran, pero era incapaz de decirlo, un horror, la UCI ha sido un verdadero horror", ha admitido.