Una menor refugiada ucraniana es atacada y mordida por un perro en Cartagena

Una refugiada ucraniana de 17 años ha sufrido el ataque de un perro en Cartagena (Murcia), en el que sufrió heridas tras ser mordida en una pierna, tal y como informa el diario La Opinión.

Según este medio, los hechos ocurrieron en la calle Antonio Lauret Navarro de la ciudad portuaria, cuando cuatro personas, entre las que se encontraban dos hermanas ucranianas, estaban paseando a su perro.

Entonces, procedentes del portal de un edificio cercano, otros dos perros saltaron y se abalanzaron sobre el perro que estaban paseando las jóvenes refugiadas, que llevan tres semanas en España.

Cuando uno de los perros empezó a atacar a su perro, la menor trató de separarlos, y fue cuando recibió un mordisco en la pierna izquierda, resultando herida leve.

Una ambulancia fue avisada porque la menor, que estaba muy asustada, sangraba bastante, pero por fortuna las heridas pudieron ser tratadas in situ y no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Según recoge La Opinión, la joven se quejó de que la propietaria de los perros no solo no reaccionó ni prestó ayuda a la joven, sino que no pidió disculpas y lo que es más, llegó a increpar a la herida y a su hermana.