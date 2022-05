Estos son los cuatro nuevos nominados de 'Supervivientes 2022'

Tras el repentino anuncio de que el viernes se emitiría un programa especial de Supervivientes 2022, el reality ya tiene a sus cuatro nominados semanales, dos elegidos por los grupos y otros dos por decisión directa de los líderes.

Cabe destacar que, este jueves, los grupos cambiaron y aparecieron nuevas localizaciones. Esto se notó en las nominaciones, pues subieron a la palestra personas a las que, hasta ahora, no les había tocado someterse al escrutinio del público. Ese fue el caso de Marta Peñate, nominada por Anabel. "Es con la que he tenido menos relación y he tenido un par de encontronazos, pero espero llevarme bien con ella y luchar con ella en esta última etapa", dijo.

La canaria también fue nominada por Alejandro Nieto, que dijo que quería asegurarse de no ser nominado. "No sé qué va a hacer ella, no sé qué va a hacer Ana Luque, y sé que Ignacio va a nominar a Desirée. Me quiero asegurar de que salga nominada Marta y no salga yo, que ya llevo dos semanas", explicó. Ana Luque también nominó a Marta por decir que creía que se iba a llevar mal con ella.

Marta Peñate, Desirée Rodríguez, Kiko Matamoros y Nacho Palau son nominados

Desirée nominó a Alejandro por no alegrarse de los cambios de grupos y Marta también a Alejandro, "por simio". Esta se convirtió en la nominada del grupo. Jorge Javier conectaba directamente con la palapa para que Ignacio de Borbón, líder, le comunicara su voto y, por consiguiente, el segundo nominado de los Royales. "Nomino a Desy, simplemente por una discusión que tuvimos hace poco que no me gustó mucho y ya está", aseveó.

En el caso del otro equipo, Kiko Matamros fue el nominado grupal después de que lo votasen Nacho, Yulen, Anuar y Mariana, por su mal estado físico; y el nominado directo del líder fue Nacho Palau.

"Para mí, la nominación es un plus, me da mucha más intensidad al concurso, me gusta estar en la cuerda floja. Te produce adrenalina los jueves. A mí es que me mola. Yo a mis compañeros les he dicho que no me importa estar nominado, a mí me pone cachondo", dijo Matamoros, que nominó a Anuar. Así, la lista definitiva de los nominados de ambos grupos es: Marta Peñate, Desirée Rodríguez, Kiko Matamoros y Nacho Palau.