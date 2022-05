Una joven pareja muere tiroteada y calcinada por un ajuste de cuentas entre bandas en el Bronx de Nueva York

Una joven pareja, de 22 y 23 años, fue encontrada muerta tras recibir varios disparos y ser quemada dentro del vehículo del chico, hasta tal punto que quedó irreconocible el coche este lunes.

El suceso tuvo lugar en un parque del neoyorkino barrio del Bronx y el motivo de este crimen tan atroz se debe a una disputa entre bandas provocada por un bolso robado, dijeron fuentes policiales a New York Post.

Los jóvenes asesinados eran Nikki Huang y Jesse Parrilla. Su asesinato fue una 'represalia', después de que Huang se quejara a sus amigos pandilleros de que la banda rival le habían asaltado el pasado domingo y le habían robado el bolso, apuntan fuentes citadas del mencionado diario.

Huang, de 23 años, trabajaba en Wa Lung Kitchen, un restaurante chino en el Lower East Side propiedad de su madre, quien también es dueña de Nails by Nikki, un salón de belleza cercano.

Parrilla, de 22 años, era exjugador de baloncesto universitario, y todo apunta a que no formaba parte de este conflicto entre las bandas rivales conocidas como Up the Hill y Down the Hill. Tuvo la mala suerte de estar en el momento y en el sitio equivocados, según fuentes consultadas por ese medio.

La madre del joven, Michelle Morales, propietaria del automóvil en el que mataron a la pareja, dijo que su hijo conocía a Huang del instituto.

“Era una persona de buen corazón que solo daba un paseo con una amiga”, dijo entre lágrimas. “No creo que él fuera consciente de nada. No tenía idea de lo que estaba pasando porque nunca se pondría en una situación como esa" añadió.

Parrilla, quien jugó a baloncesto para Genesee Community College durante un año, esperaba ser propietario de un negocio después de que sus esperanzas de una carrera en la NBA se truncaran, según afirmó su madre.

“Quiero justicia para mi hijo”, agregó la progenitora del joven. “Quiero que quien haya hecho esto, se entregue” sentencia Morales.