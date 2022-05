Bibiana Fernández desvela cuál es la operación estética de la que se arrepiente en 'Encuentros inesperados'

LaSexta emitió este viernes 19 de mayo una nueva entrega de Encuentros inesperados. Esta ocasión, el programa estuvo vertebrado por el paso del tiempo y la vejez. Allí, Susana Díaz, Juan José Millás, Santiago Segura y Bibiana Fernández compartirán mesa con la presentadora para expresar cómo el paso del tiempo ha cambiado sus vidas y su forma de pensar.

Ellos fueron los cuatro invitados del último programa de la temporada de Encuentros inesperados, que juntó a famosos de muy distintos ámbitos para hablar de temas de todo tipo... y que no ha tenido una gran acogida por la audiencia.

Una de las invitadas fue Bibiana Fernández, que aprovechó para contar de cuál de sus operauciones estéticas se arrepentía. Ocurrió mientras hablaban de la midorexia, es decir, la obsesión por la eterna juventud que condiciona la vida de la persona.

Tras presumir de lo bien que cicatriza, Fernández reconoció que, en la época en la que se pusieron de moda los labios gorditos, ella se los inyectó y se estropeó la boca, algo que también le ocurrió a Bárbara Rey.

No fue lo único por lo que mostró arrepentimiento Fernández: "Tengo más noches que el camión de la basura. He echado muchos polvos que me podría haber ahorrado", dijo. Por su parte, Santiago Segura compartió que había pensado mucho en el injerto de pelo. Susana Díaz, por el contrario, se mostró más reacis: "El día que tenga que entrar en un quirófano, que sea porque no tiene más remedio", aseveró.