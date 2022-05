Juan Betancourt, ganador de 'El Desafío': "Es un programón y más duro de lo que pensaba, de una prueba aún tengo lesiones"

El programa El Desafío, el concurso de Antena 3 donde los famosos realizan complicadas pruebas, ya tiene ganador: el modelo cubano Juan Betancourt. Ha sido él quien ha obtenido el derecho de elegir a qué ONG van destinados los 30.000 euros del premio.

El modelo se impuso así a Raquel Sánchez Silva, Jesulín de Ubrique, Omar Montes, gracias a una prueba llamada Sexy Dance.

¿Era El Desafío como se lo esperaba? Me han sorprendido muchas cosas, otras me las imaginaba. Es un programón y lo hemos pasado muy bien, hemos hecho una piña muy buena y me llevo siete amigos muy buenos y de ámbitos y formas de ser diferentes y ha sido muy bonito y creo que eso se ha transmitido al programa.

¿Ha sido más duro de lo que parecía? Ha sido mucho más duro de lo que me esperaba. Por mi forma física y porque llevo toda la vida entrenando y que me gusta el deporte pensaba que iba a ser mucho más fácil y menos duro a la hora de las pruebas, pero ha sido brutal. Incluso en las pruebas más sencillas, como la primera y aún así me dejé la vida.

¿Alguna prueba muy compleja? La apnea fue muy dura, y la última prueba que hice es muy bonita pero a día de hoy sigo arrastrando lesiones de esa prueba y no es broma.

¿En qué pensaba en los 3.40 minutos que aguantó sin respirar? Intentas pensar en todo lo que sea menos en que te falta el oxígeno y quieres respirar. Los dos primeros minutos estás disfrutando, al menos en mi caso, porque estás en un momento de relajación total, no pensaba en nada. Pero después ya había todo tipo de pensamientos, intentaba pensar en cosas bonitas, en la familia, en los amigos, intentaba tener conversaciones simuladas con otra persona…

¿Qué compañero le ha sorprendido para bien? Me ha sorprendido en compromiso y en constancia, todos han trabajado muchísimo, Raquel me ha sorprendido, ya sabía que era una curranta y que lo iba a hacer bien, pero en las pruebas lo hacía fantástico y le dedicaba muchas muchas. Pero todos llegábamos a la prueba con muchas horas detrás de ensayos y de entrenamiento. Los directos del plató son muy difíciles.

¿Cómo ha llevado las valoraciones del jurado? Yo me intento mantener todo el programa sin cuestionarles, porque yo entendía lo difícil que era para ellos. Si tú has hecho una prueba muy bien pero hay otras dos personas que lo han hecho muy bien ellos solo tienen un 10 y se lo tienen que dar a uno. Ellos han intentado hacerlo lo mejor posible y ser justos.

Hay días que acabas un poco más triste o decepcionado porque podías haber hecho mejor la prueba y no has sido muy bien valorado.

¿Como en cual? Por ejemplo la de la apnea, que había sido la segunda más alta del programa y no se me valoró como me había gustado, era una marca muy buena. Pero todos hemos tenido una gala en la que hemos tenido una prueba en la que no nos hemos podido lucir y al revés.

¿Fue la euforia la que le llevó al morreo con Lorena Castell? (Risas) Bueno, tampoco fue un morreo… fue un pico de cariño. Loreno ha sido mi compinche todo el programa y le tengo admiración y ella es muy activa y siempre está riendo con el Monaguillo y les tenía a cada uno a un lado y era muy divertido. Siempre se ha portado bien durante la edición y me llevé una gran alegría y de ahí el beso.

¿Cómo reaccionó cuando dijeron que usted era el ganador? Fue un subidón porque no me lo esperaba para nada. Empecé el programa pensando que iba a pasármelo bien, a vivir una experiencia y a ver quién ganaba de todos. Me iba tranquilo por haber vivido una experiencia súper guay y al final se alinearon los planetas e hice una remontada histórica y de ahí mi reacción de emoción, porque no me lo esperaba.

¿Y qué herramientas o habilidades le han ayudado a ese triunfo? Mi constancia, mi perseverancia y darlo todo en las pruebas. En mi vida siempre que he hecho algo lo he hecho al 100% y en cada prueba ha sido un reto y lo hacía con todo el amor y con todas las ganas. Es verdad que en algunas pruebas los nervios te hacen tener mala pata, pero las hacía con ganas y con intensidad

¿Le ha ayudado este concurso para desmontar prejuicios de su profesión como modelo? A veces en el mundo de la moda la gente ve un modelo y no ve nada más. Pero somos personas y tenemos una historia y otras cosas que nos gustan. De hecho la mayoría de los grandes modelos son personas que han tenido otras aficiones. Muchos modelos conocidos son gente que no buscó a la moda, sino que la moda les buscó a ellos.

Se ha dado a conocer, ¿no? Programas como este te ayudan a que la gente vea cómo eres, qué te gusta, cómo sufres, cómo te ríes... y es una de las cosas más bonitas El Desafío.