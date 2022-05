Juan Betancourt gana 'El Desafío' en una accidentada gala para Jesulín de Ubrique

Antena 3 emitió este viernes 20 de mayo la final de El Desafío. La segunda edición del competitivo formato terminó con Juan Betancourt como ganador en una final protagonizada, además, por Jesulín de Ubrique, Omar Montes y Raquel Sánchez Silva.

El modelo mostró una gran evolución en el concurso, pues al inicio del mismo mantuvo un perfil bastante discreto. Además, no pudo concursar durante dos semanas por una lesión.

"Estoy muy contento, he podido conseguir el premio grande para la ONG. Me lo he pasado genial, no pensaba ganar. He vivido cosas increíbles gracias a 'El Desafío', cosas que nunca me hubiese imaginado hacer y hacer bien en mi vida. Ha sido la mejor experiencia que he vivido nunca", añadió, emocionado, el ganador.

Tras él quedó Omar Montes, por un solo punto. En tercer lugar quedó Raquel Sánchez Silva, pese a que comenzó esta última gala como número 1. Jesulín de Ubrique, por su parte, quedó en cuarto lugar.

"Vine a competir, pero me lo he pasado muy bien. Me he lesionado, he superado miedos, he disfrutado mucho mucho... Tengo el cariño de unos concursantes maravillosos y del jurado", aseveró el marido de María José Campanario.

Esta tampoco quiso perderse la final, y su papel no fue nada fácil, pues su marido estuvo muy cerca de quedarse fuera de la final del concurso: Roberto Leal contó que el torero había estado muy cerca de perderse el reto que podría coronarle como ganador del concurso de famosos.

"No queríamos empezar llorando, pero es que hasta esta mañana no sabíamos realmente si Jesús iba a poder participar o no en la final", dijo el presentador en alusión a un problema en la rodilla del torero.

Finalmente sí lo hizo, y el exnovio de Belén Esteban tuvo que subir una máquina escavadora a una plataforma de hierro, con riesgos de que el vehículo volcase por el desnivel. Al final, el torero consiguió subirse al revés con el obstáculo de la rodilla, recibiendo todo tipo de halagos.