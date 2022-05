De presidenta de la Comunidad de Madrid a, más de dos años después, presidenta regional también de su partido. El PP-Madrid celebra este viernes y este sábado el congreso que elegirá a Isabel Díaz Ayuso como su presidenta. La mandataria repasa en una entrevista con 20minutos sus retos presentes y futuros.

Tras numerosos retrasos, intentos de bloqueo por parte de la anterior dirección del PP-Madrid e incluso intentos de espionaje, el PP-Madrid arranca hoy su renovación. ¿En algún momento pensó que no iba a llegar? Sí. En muchos momentos me dio la impresión de que podía ocurrir. Es el congreso más merecido que se recuerda. El desenlace es conocido, pero es porque las emociones fuertes vinieron antes.

¿Se planteó retirarse de la carrera en algún momento? Cada vez que la situación se iba poniendo más difícil y los ataques iban creciendo, me daba cuenta de lo necesario que era el paso de optar a la Presidencia delPP de Madrid.

¿Qué PP de Madrid veremos desde mañana? Uno renovado, con nuevas ilusiones, muy trabajador, humilde y con ideas que acompañen a la gestión.

Esa renovación… ¿significa que solo contará con caras nuevas? Sobre todo habrá personas que no tenían responsabilidades en la organización.

Usted y Almeida hacían antes un tándem. ¿Cómo van a llegar a 2023? Desde que el partido explotó, estamos todos recomponiendo la situación porque nos dejó descolocados. Como la relación siempre fue buena y hubo complicidad, seguimos trabajando juntos. En el congreso se va a ver: seguimos como siempre y el alcalde va a tener su papel protagonista. Seguimos siendo un tándem y así nos presentaremos en 2023.

¿Van a salir del congreso sus candidatos a las alcaldías? No, pero sí que se establecerán las líneas básicas de los gobiernos locales que quiero. Mi intención es darle especial prioridad a los municipios donde estamos en la oposición. Decidiré los equipos como siempre: definiendo las estructuras, después eligiendo el tipo de perfil que es bueno en cada sitio y luego poniendo a la persona. No me dejaré llevar ni por el amiguismo ni por el miedo.

¿La designación de candidatos será antes de verano? Algunos me gustaría que sí, para que puedan pasar el verano sudando con sus vecinos en las fiestas municipales y patronales.

Uno de los retos que afrontar el partido de cara a las elecciones municipales es la parte Sur de la Comunidad de Madrid, ¿dónde puede ganar el PP? Tengo la intuición de que en todas partes, después de los resultados del 4 de mayo. Veo el cambio en todo el Sur, en Leganés, en Fuenlabrada. También en Alcalá de Henares… Tengo la seguridad de que los ciudadanos, de izquierda a derecha, quieren prosperar, libertad y respeto.

¿Cómo valora las primeras semanas de Feijóo? Es un soplo de aire fresco y, sobre todo, una esperanza. Trae una forma distinta de hacer política, dirigida por un hombre seguro, gestor, con experiencia y con ganas de hacer las cosas, con criterio, honradez y recuperando a España. Ahora nos están fabricando un país por la puerta de atrás, sin valores.

¿Qué va a pasar en Andalucía? La región ha pasado de liderar las listas de corrupción, paro y fracaso escolar a las de creación de empresas. Estos 4 años de cambio, prosperidad y libertad van a dar a Juanma Moreno muy buen resultado.

¿Habrá cambios en el Gobierno regional a corto plazo? No soy la misma de hace tres años y tengo tres veces más experiencia, así que tengo cada vez más claro qué Gobierno quiero. La organización en la Comunidad siempre se va renovando. Cuando pase el Congreso, y estemos ya en otro escenario, lo que quiero ver es, para este último tramo de legislatura y ya con visos a la siguiente, quiénes tienen fuerza, quiénes son los mejores, quiénes saben más. Si esas personas hoy no tienen responsabilidades, se las daré.

La presidenta madrileña, en un momento de la entrevista con 20minutos. Jorge París

¿Qué le espera a Madrid hasta mayo de 2023? Seguir viendo el efecto de las políticas que hemos puesto en marcha en los últimos años y muchas inauguraciones e inicio de obras en todas las consejerías: nuevos centros de salud, inicio de obras en hospitales y nuevas leyes como la de Farmacia.

¿Qué medidas van a tomar para paliar la crisis? Este año se hace efectiva la reducción de medio punto en todos los tramos del IRPF y queremos hacer efectiva ya la ampliación de la modificación de sucesiones entre tíos y sobrinos y hermanos. También aplicaremos una serie de deducciones fiscales. Vamos a intentar que se siga aliviando fiscalmente a la Comunidad de Madrid dentro de lo que se pueda. La clave fundamental, que además es la que acaba con la economía sumergida, es que haya más gente pagando impuestos, pero que sean más bajitos.

Critica al Gobierno por su hoja de ruta educativa. ¿Por qué? Se busca que el español no sepa el país que tiene, que no conozca su legado… que no sepa por qué hoy 600 millones de personas hablan su idioma, ni sus grandes gestas. Quieren que no se sepa todo lo que ha sido España, del mismo modo que se pretende desdibujar la Transición o se pretende volver a reabrir heridas. "La llegada de Feijóo es un soplo de aire fresco y, sobre todo, una esperanza"

Hay quien dice de usted que hace nacionalismo de Madrid... El nacionalismo no es el amor por lo propio, sino el odio a lo ajeno. No hay una región más abierta y respetuosa con el mestizaje y con el conjunto de España que la Comunidad de Madrid. Pretender convertirla en un terruño, como han hecho otros presidentes con sus regiones, sería insensato.

La Asamblea rechazó ayer la propuesta de Más Madrid para legalizar el cannabis. ¿Por qué votó el PP en contra? Estamos absolutamente en contra de las drogas porque no tienen un solo motivo positivo por el que existir, ya no solo por lo que suponen las narcodictaduras... es que acaban con la persona y su libertad, destruyen vidas, proyectos y causan graves trastornos. En el caso de los jóvenes, a todo esto se suma el fomento de la delincuencia.

Sobre la ‘ley del aborto’, ¿le parece bien que no sea obligatorio el permiso paterno para mayores de 16 años? Me parece muy grave que unos padres no puedan siquiera hablarle a sus hijos. También creo que no se puede tratar al aborto como si fuera un método anticonceptivo: hay que buscar fórmulas para apoyar, porque hoy vivimos en una sociedad que tiene todos los recursos para evitar el embarazo no deseado. También hay que respetar a las mujeres que a cualquier edad tienen dudas y tienen que pensar tranquilamente qué quieren hacer. No tienen que ser empujadas directamente a abortar o hacer lo contrario.

Isabel Díaz Ayuso, en el balcón principal de la Real Casa de Correos. Jorge París

¿Cuál es su postura sobre las bajas por regla dolorosa? De toda la vida, cuando una persona se encuentra mal, sea por la menstruación o por lo que sea, se ha cogido una baja. Esto ya estaba inventado. Creo que esto perjudica a la empresa, especialmente a la pequeña, y que lo único que va a conseguir es que no se quiera contratar a mujeres. Además, se abre un debate que a mi juicio no lo es. Estar con un cuadrante explicándole a tu jefe o jefa cuál es tu reloj biológico del mes me parece fuera de lugar.

¿Cómo valora los audios de Esperanza Aguirre pidiendo favores a Villarejo? Lo que está saliendo, en lugar de ser periodismo, es historia. No entiendo por qué sale ahora, en unas semanas determinadas, desviando la atención, y por qué siempre se espían y se conocen los móviles de los mismos. Me parece todo sospechoso porque nada de lo que ocurre en política es casualidad.

¿A cuánto asciende la factura de la invasión de Ucrania en Madrid? Los gastos económicos son lo de menos. Tratamos en nuestros hospitales y colegios a todos los ciudadanos que vienen a vivir entre nosotros. El tema es que esto le pasa factura a todos los sectores.

La Comunidad ha recortado las frecuencias de metro para ahorrar luz. ¿Van a hacer más ajustes? Estamos probando a ver si de esta manera podemos aguantar hasta que esta situación mejore y no contemplamos otra cosa. No queremos subir los precios del transporte. A cambio, es verdad que las frecuencias durante un tiempo tendrán que ser estas.

Han pedido un fondo al Gobierno central para afrontar el encarecimiento. ¿Qué respuesta han recibido? Sería muy bueno para el Gobierno tener un gesto de estas características. Pero no están en eso. Tendríamos que ser independentistas, golpistas y desleales con España para que nos dieran, ya no digo más, porque Madrid nunca ha sido una comunidad que pida más, sino lo justo y proporcional para no tener que aumentar frecuencias o perjudicar a los ciudadanos.

Los médicos están en huelga por la alta temporalidad. ¿Son sensibles a sus demandas? Es totalmente legítimo y comprensible que nos pidan mejorar sus condiciones laborales. Estamos buscando las mejores alternativas para ellos y para el sistema sanitario. En este caso había una oferta de empleo público que los propios convocantes de esta manifestación apoyaron. Esa oferta no se puede desconvocar ahora. Estarían pidiéndome que fuera contra la propia ley.

Ha habido nuevas demoliciones en viviendas afectadas por el metro en San Fernando. Los vecinos se quejan de medidas insuficientes. ¿Se está haciendo todo lo posible? Los vecinos tienen toda la razón para quejarse, porque lo sucedido es algo sobrevenido. Pero no estoy de acuerdo con que todos los vecinos no saben todo el esfuerzo que se está haciendo desde el comienzo de esta legislatura. Todo lo que puedan necesitar se les está ofreciendo, pero yo entiendo que es algo que desgasta y que es muy triste porque su vida ha cambiado sin tener la culpa.

¿Cómo está la investigación del contrato en el que está involucrado su hermano? Estamos esperando que el tiempo lo asiente todo y que nos demuestre que siempre hemos trabajado conforme a derecho. No hemos utilizado recursos ni hemos gastado tiempo en beneficiar a nadie de nuestro entorno por el hecho de serlo y en detrimento del patrimonio y de la imagen de la Comunidad.

Los tres últimos años han sido duros. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que no merece la pena? Si pienso en mí pues quizás, pero pensando en todo lo demás, pues claro que compensa. Todos los días empieza la vida de cero. Lo único que pienso es en hacerlo bien. Intento hacerlo todo con cabeza y corazón, con la ilusión del principio, aunque a nadie se le escapa que esto es muy duro. Pierdes tu vida por completo, pero a cambio ganas otras cosas que son muy bonitas.