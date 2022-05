Maestre denuncia recortes en 16 líneas de buses y Carabante habla de "reordenaciones"

Recortes frente a reordenaciones. Mientras la portavoz de Más Madrid denuncia, junto a algunos sindicatos, reducciones en el servicio en 16 líneas de autobuses, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad justifica que han sido "derivados a líneas donde era necesario reforzar".

Este jueves, Rita Maestre ha criticado que la EMT se haya visto recortado su servicio desde el pasado lunes 16 de mayo, "lo que se traduce en un deterioro del mismo para miles de viajeros y de las ya precarias condiciones laborales de los conductores". Concretamente en las líneas: 2, 3, 14, 19, 21, 27, 28, 40, 70, 74, 106, 114, 175, 178, C03 y T61. Las que atraviesan la almendra central de la capital y "afectan fuera de ella, sobre todo, a los distritos de Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas y Fuencarral-El Pardo". En total, los recortes afectan a 15 de los 21 distritos de Madrid, dice Más Madrid.

Borja Carabante, en lugar de recortes, habla de refuerzo y de crecimiento del servicio. "En 2019 había 3.886 turnos y en mayo 2022 hay 4.015: no hay recortes sino crecimiento"; en mayo de 2019 había 1.932 autobuses en circulación en hora punta y en 2022 hay 1.892: no hay recortes sino incremento; y en 2019 el presupuesto de la EMT era de 648 millones y en 2022, 744 millones: son 100 millones más, que alguien me explique dónde está el recorte".

A lo que añade el delegado: "Cuando oigo a Rita Maestre hablar de estas cosas, no sé en qué ciudad vivir... me da apuro contestar lo ridículo de su aseveración".

- Pero, "¿es verdad que hay 16 líneas con menos buses y menos turnos?", insisten los medios.

"Lo que está claro es que no hay recorte; hay más autobuses circulando ahora que en la anterior legislatura y más buses en hora punta que en ningún año de la EMT. Pero si hay que hacer refuerzos en algunas otras líneas, es necesario que esos buses se reordenen en otras líneas donde sea menos necesario ese bus. Y puede haber una reordenación en esas 15 líneas, seguro, que señala, en la que los buses han sido derivados a líneas que debían ser reforzados", concluye el delegado.