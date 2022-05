Pedro Campos destaca en 'Espejo público' el buen estado de salud de Juan Carlos I: "Come fruta y huevos fritos, le gusta desayunar bien"

El regreso del rey emérito ha supuesto una gran revolución en Sanxenxo, donde su amigo y regatista Pedro Campos le espera con los brazos abiertos. Ante tanta expectación, Campos ha concedido entrevistas a diversos medios de comunicación y, este jueves, ha hablado con Susanna Griso para Espejo público.

Campos ha comentado que Juan Carlos I llegará hoy a España, aunque aún desconoce la hora exacta. Además, ha apuntado que la vuelta del exmonarca ha atraído a muchos medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.

Respecto a las actividades previstas, el regatista ha explicado que, pese a los tres años de inactividad, el emérito se embarcará en el mar y, si no lo hace en El Bribón, lo hará en el barco de apoyo.

De la misma manera, Campos ha destacado que Juan Carlos I está bien, se quedará en su casa, y ha adelgazado: "Come fruta y huevos fritos, le gusta desayunar bien, luego en el barco o no come o come poco".