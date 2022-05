Laura Escanes se harta y responde tajante si será madre de nuevo

Parece una noticia cíclica. Cada tanto, un usuario cansa a Laura Escanes con la misma preguntita de marras y a ella no le queda otra que salir al paso y explicar lo que debería ser casi de rigor: que la dejen en paz y que tendrá otro hijo cuando le apetezca. Si es que le llega a apetecer. Ahora lo ha hecho otra vez, harta, aunque con la diplomacia que da el hecho de que no sea la primera vez que tiene que responder cuando va a volver a ser madre.

La influencer de 26 años se encontraba en uno de esos momentos de pura sinceridad y decidía hacer un Q&A con su más de millón y medio de seguidores. Pero aunque había en el tintero muchísimas otras cuestiones, incluso también referidas a la maternidad de Roma, a su pareja, Risto Mejide, o incluso a sus proyectos, la pregunta sobre cuándo le dará un hermanito a su hija no tardó en llegar.

"Me voy a poner un poco intensita para contestar a esta pregunta", comenzaba advirtiendo la modelo catalana, dado que, explicaba, tiene "muchas preguntas sobre esto cada vez" que hace un preguntas y respuestas. Y acto seguido, quizá algo mosqueada porque muchas personas piensan que las palabras son inocuas y no tienen consecuencias, advertía: "Creo que no somos conscientes del daño que puede hacer preguntar esto".

La joven ha explicado a continuación que, en su caso, no le "duele", pero ha matizado que esas cuestiones pueden ser, sin saberlo incluso, un motivo para la tristeza. "¿Y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto?", pregunta Escanes, que advierte a sus followers de que tengan cuidado porque, aunque crean conocer a la persona porque la ven todos los días en sus pantallas, no saben realmente nada de su vida privada.

"No sabemos la historia de los demás y es una pregunta superíntima", ha expuesto, intentando hacer una comparativa: "Es igual que cuando vemos a una pareja y ya les preguntamos que cuándo van a ir a por los hijos. Pues oye, tal vez no quieren y lo único que hacemos cuando preguntamos eso es meter una presión innecesaria".

Por último, Escanes ha querido por fin responder a la pregunta, a ver si dejan de preguntárselo de una vez por todas. "Dicho esto: no está en mis planes ahora mismo, la verdad. No sé lo que va a pasar en un futuro pero por ahora quiero y me apetece disfrutar de Roma y de mí", ha zanjado Laura, que ha finalizado: "Profesionalmente me apasionan todos los proyectos que tengo por delante y no está en mi mente tener otro hijo. Soy muy feliz con mi Romita".