Entrevista | Miguel Ángel Recuenco: "El Congreso del PP de Madrid servirá para dar una alternativa a los vecinos de la zona sur"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Leganés y diputado regional, Miguel Ángel Recuenco, presidirá el Congreso del PP madrileño, que se celebrará los próximos días 20 y 21 en el pabellón 6 de Ifema. Un cónclave en el que Isabel Díaz Ayuso será elegida como presidenta del PP de Madrid, y al que acudirán, además de los delegados de cada una de las agrupaciones locales de la región, los presidentes autonómicos y el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

¿Qué le supone ser nombrado presidente del Congreso Regional del PP que elegirá a Ayuso? Este Congreso es muy importante y muy deseado del que todos tenemos muchas ganas de que se celebrase. Para mí, es un auténtico honor presidirlo. Primero, porque lo hace alguien que viene de un municipio del sur de la Comunidad de Madrid, y eso demuestra que el sacrificio y el esfuerzo puede tener su recompensa. Por otro lado, es una responsabilidad, porque quieres dejar el pabellón bien alto y que todo salga bien. En definitiva, es un auténtico lujo que disfrutaré.

Ayuso apuesta por la zona sur, así lo demuestra su nombramiento. ¿Qué le parece este objetivo de teñir de azul lo que fue siempre el 'cinturón rojo'? La posición de la presidenta sobre la zona sur es clara, y además no solamente de boquilla, sino con hechos. Ayuso quiero un cambio en el sur, y esto a la izquierda le duele. Cuando les escucho en la Asamblea criticarla, siempre pienso que hablan desde la ignorancia porque ellos nunca han pisado un municipio del sur gobernado por alcaldes socialistas.

¿La gestión es deficiente? No hacen ningún favor a los vecinos de Leganés cuando están utilizando la institución para golpear, en este caso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta es su política, criticar y criticar. La gestión de los servicios públicos municipales es caótica cuando gobierna la izquierda en el sur, y esto es algo que se debe de saber. Cuando hablan de educación y su doctrina que quieren imponer, podemos hablar de la falta de personal en escuelas infantiles municipales o en la Escuela Municipal de Música, que nos tiramos años sin profesores.

¿Cuáles son los problemas del sur que se debatirán en el Congreso? Yo creo que como alcalde de una ciudad, lo prioritario es la limpieza, la seguridad y el mantenimiento de las calles. A su vez, la oferta de plazas públicas debe ser mayor. Yo pienso que estas cuestiones como política local son fundamentales.

¿Hay un problema de seguridad en Leganés? Lo que está claro es que nos faltan policías, mínimo 80. Los propios sindicatos de policía, manifiestan a través de sus redes que no garantizan la seguridad a los vecinos de Leganés. Entonces, nosotros, como portavoces, tenemos la obligación que toda esta lamentable gestión salga a la calle, y que se sepa. Y en este caso, el Congreso es una oportunidad para reivindicar la posición del PP en la zona sur, mostrar esas carencias de gestión socialista y ofrecer una alternativa a los vecinos de toda la zona sur.

¿Repetirá como candidato del PP en 2023? Mi ilusión es repetir, pero no sé qué va a pasar en el futuro. Yo soy hijo de un churrero de aquí de Leganés, toda mi vida la he pasado aquí. Por lo tanto, creo que no hay mayor deseo, en el ámbito político, que ser alcalde de tu ciudad. Previamente, tengo que ser candidato, pero cuando Ayuso monte todo su equipo sabrán que mi petición será ser uno de los que se presentará para representar al PP en Leganés y ser el futuro alcalde.