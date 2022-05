Podem i EUPV aposten per un "front ampli" d'esquerres sense excloure a ningú

Després de la junta de síndiques, en la seua compareixença conjunta en representació d'UP, Lima ha defès que Podem sempre ha apostat per dialogar sobre la base de "polítiques i programes, el verdaderament important", i ha reconegut que han d'"aprendre dels errors" que creu que es van cometre en la presentació de la candidatura 'Per Andalusia' als comicis andalusos del 19 de juny.

"Tenim molt clar el que hem de fer: establir relacions amb altres forces polítiques. Per nosaltres no serà", ha subratllat la també coordinadora autonòmica de Podem, qui ha advocat per "centrar les polítiques" l'any que queda de legislatura després de la remodelació d'aquest cap de setmana en el si del govern del Botànic que comparteixen amb PSPV i Compromís.

Açò sí, Lima ha volgut deixar clar que no pretenen parlar de noms ni sigles, sinó de "prioritats" com el model de ciutats, la sanitat pública o la sostenibilitat, para a partir d'ací veure el que els "suma" i els "uneix" amb altres formacions.

LIDERATGES COL·LECTIUS I NO PERSONALISTES

Ha apostat així per un front ampli d'esquerres "amb humilitat, respecte i a l'altura del que està en joc" en 2023 davant "el risc real de retrocés democràtic", insistint que siga un projecte col·lectiu i amb "lideratges col·lectius". "No entraré en projectes personalistes; si parlem de polítiques, compten amb mi", ha recalcat.

Respecte a la no assistència de Díaz a la Festa de la Primavera, la dirigent 'morada' ha remarcat que no pot assistir "per motius d'agenda", encara que ha ressaltat que hi haurà altres representants nacionals i que estaven convidades totes les "forces germanes". Ha agraït a més l'elecció de València per a acollir l'esdeveniment com "un premi".

Per la seua banda, Blanes ha coincidit en la importància de dialogar amb altres partits i ha garantit que EUPV ho farà "quan arribe el moment", com ja van fer abans d'altres eleccions tant amb Compromís com amb Podem.

"Som organitzacions autònomes, que parlem amb qui hàgem de parlar de cara al futur no significa deixar exclòs a ningú en aquestes converses; al contrari, és moment de sumar", ha abundat.

UP NO ESTÀ "AMORTITZAT"

Blanes ha posat l'accent que no hi ha "discrepàncies" en el si del grup parlamentari d'UP, que treballa "de manera consensuada amb polítiques compartides i sense cap tipus de diferència". Ha descartat així que la marca estiga "amortitzada", sinó "superada": "No vol dir que no vulguem continuar, sinó que ens necessitem més forts".