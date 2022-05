Hisenda autoritza una generació de crèdit de 22,8 milions per a finançar el Bo Lloguer Jove

Així, en la resolució publicada aquest dimarts en el DOGV es recorda que el Reial decret 42/2022 de 18 de gener, s'aprova el Pla estatal d'accés a l'habitatge 2022-2025 en el qual arreplega un nou paquet d'ajudes estatals per a facilitar l'accés a l'habitatge, adaptades a la realitat actual i degudament coordinades amb les regulades pel Reial decret 853/2021 de 5 d'octubre al costat del Bo Lloguer Jove que es constitueix com a ajuda addicional per a l'impuls a l'accés a l'habitatge i si escau a l'emancipació dels joves.

La gestió tant de les ajudes del Pla com del Bo Lloguer Jove correspon a les comunitats autònomes, i en relació amb aquest últim, l'article 5 del RD 42/2022 estableix que es finançarà amb càrrec a les dotacions previstes a aquest efecte en els pressupostos generals de l'Estat, que es transferiran pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.

El Consell de Ministres d'1 de març de 2022 va acordar aprovar la distribució territorial proposta per la Conferència Sectorial de Vivenda i Sòl de 2 de febrer de 2022, dels 400 milions d'euros previstos per a les ajudes financeres estatals per a la instrumentació de les subvencions del Bo Lloguer Jove, dels quals a la Comunitat Valenciana s'ha assignat un 11,4%, que suposa un import de 45.600.000 euros distribuïts en 2 anualitats, 22.800.000 euros per a aquest exercici i altres 22.800.000 per al 2023.

Sobre aquest tema, Hisenda explica que en tractar-se d'ingressos finalistes no previstos inicialment la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica proposa generar crèdits per l'import corresponent a l'exercici 2022, en el capítol 4 del programa 431.40, Emergència residencial i funció social de l'habitatge, per a incloure una nova línia de subvenció en el seu annex de transferències i subvencions corrents que done cobertura a la concessió de les ajudes.

El citat reial decret estableix que a les persones beneficiàries del Bo Lloguer Jove es concedirà una ajuda de 250 euros mensuals, pel termini de dos anys, i que aquest podran concedir-se de manera directa, conforme a l'establit en qualsevol dels supòsits de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, quan concórreguen les raons previstes en aquest article i sempre dins de les disponibilitats pressupostàries.

Així, i s'estan tramitant les bases reguladores per a la concessió directa de les ajudes, mitjançant ordre de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, segons les mateixes fonts.