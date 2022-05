Patricia Pardo revela, en 'El programa de Ana Rosa', el apodo de la reportera Rocío Romero: "La llamamos 'la canija'"

Este martes, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con Marina, la camarera que hizo frente a dos atracadores que asaltaron el local en el que trabaja. La joven, que se armó de valor y les arrebató las dos porras eléctricas que llevaban, no dudó en oponerse a los delincuentes.

El matinal se ha trasladado a Sevilla, donde la reportera Rocío Romero ha podido hablar con Marina: "Me salió la fuerza de Hulk, porque yo en ese momento me creía Hulk y hasta que no me enteré de que querían el dinero, no me quedé quieta. No sabía si venían a violarme o a saber lo que iban a hacerme".

Tras alabar la valentía de Marina, Patricia Pardo ha destacado que Marina no parecía muy asustadiza, a lo que la camarera ha explicado que lleva bastante nerviosa desde el día del atraco: "Del susto, no puedo ni dormir". Pese a esto, la joven ha señalado que "tenemos que seguir adelante".

"Para que nuestros espectadores lo entiendan, a nuestra Rocío Romero la llamamos 'la canija'". Quiero decir, Marina, que no eres una chica muy corpulenta y, pese a eso... Entiendo que es instintivo. No sabes nunca por dónde vas a salir y, al final, tú reaccionas de ese modo", ha señalado Patricia Pardo.

Pese a los halagos, la presentadora ha recalcado que no pueden recomendar a los espectadores a que se enfrenten a este tipo de situaciones y ha recordado que, precisamente, las autoridades piden ceder a las peticiones de los atracadores.