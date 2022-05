La Feria de Abril de 2022 ha recibido con los brazos abiertos a todos aquellos que querían disfrutar de una de las fiestas más especiales de Andalucía. Sin embargo, aún hay quien no sabe cómo comportarse.

El pasado fin de semana, las redes sociales se hacían eco del vídeo en el que un grupo de chicas pedían a dos hombres que se alejasen de ellas: "Que te vayas, que dais mal rollo", gritaban las mujeres mientras los dos hombres se situaban frente a ellas en posición amenazante.

Uno de los individuos intentó apartar el teléfono móvil con el que una de las chicas grababa la escena, aunque sin éxito. Tras insistir durante varios minutos, finalmente los hombres se marcharon y dejaron tranquilas a las mujeres.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha mostrado las imágenes grabadas por las jóvenes. Tras el visionado, Patricia Pardo no ha podido ocultar su absoluta repulsa por el comportamiento de los dos hombres: "Pues son dos gilipollas".

Además, la presentadora se ha preguntado: "¿De verdad se creen que son graciosos?". El resto de colaboradores de la mesa han destacado que, a juzgar por su aspecto, posiblemente, ambos habían bebido de más, algo que, han recalcado, "no es excusa".

En las redes, la opinión de los usuarios se ha dividido. Pese a que existen muchos internautas que han condenado a los individuos y han destacado que su conducta es acoso; también hay quien defiende el "derecho" de estos hombres a "estar en la vía pública".

"Que algo no sea denunciable no significa que esté bien y que sea normal. Si tú estás de pie mirando fijamente a alguien que está de fiesta tranquilamente y pasándoselo bien y ves que le incomoda esa situación, deberías sentirte, aunque sea, un poco mal. Si no te sientes mal y sigues, quizá deberías plantearte si eres un acosador o no", ha apuntado una internauta.

Respecto a los efectos del alcohol, otra usuaria ha destacado: "Una droga te desinhibe, no te vuelve un agresor sexual. Si te vuelve un agresor sexual, simplemente, ya lo eras".