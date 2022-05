Bélgica rechaza la extradición de Valtonyc a España: "Tengo ganas de empezar a vivir"

El Tribunal de Apelación de Gante en Bélgica ha decidido no extraditar a España al rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, tal y como explica su abogado Gonzalo Boye.

El abogado del músico ha hecho publica la decisión de la institución a través de sus redes sociales. Con un simple "ganamos", Boye a expresado el éxito de que Bélgica rechace la extradición de su cliente.

No obstante, la sentencia puede recurrirse ante el Tribunal de Casación de Bélgica. La justicia española reclamaba la extradición de Valtònyc con relación a un delito de injurias a la Corona.

Tras la cita con los tribunales belgas, tanto el abogado como el rapero han atendido a los medios. Valtonyc de 28 años, visiblemente emocionado ha defendido la libertad de expresión y ha hablado de Pablo Hassel para quien también ha pedido justicia.

"Nunca me he sentido solo"

"Decidí venir aquí por un tema de derechos fundamentales y al final, así ha sido. Creo que he defendido la libertad de expresión lo máximo que he podido, desde que tengo 18 años, cuando empezó todo esto y tengo ganas de empezar a vivir", ha dicho Valtònyc, visiblemente emocionado.

El rapero llegó a Bélgica en 2018 cuando huyó de España después de que la Audiencia Nacional confirmase la pena de prisión a tres años y medio por los delitos de injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas.

"Cuando vine a Bélgica tenía 24 años, ahora tengo 28. He pasado por primera instancia, por el Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal de Derechos Humanos y nunca me he sentido solo. Y eso es muy importante, una gran suerte." Ha señalado el rapero sobre el proceso y sobre sus abogados.

El Tribunal de primera instancia de Gante decidió en 2018 no extraditar al cantante al considerar que las letras de las canciones se enmarcaban en la libertad de expresión, una sentencia que ha confirmado el Tribunal de Apelación en dos ocasiones.

Los insultos a la corona no son un crimen

Simon Bekaert ha confirmado a los medios que no habrá extradición: "Ya se había decidido que la glorificación del terrorismo no es un crimen en Bélgica".

El abogado de Valtonyc ha querido dejar claro que "las amenazas no son el crimen. Y ahora de nuevo, el tribunal de Gante ha declarado por segunda vez que los insultos hacia el rey de España no son un crimen en Bélgica". Una decisión que evita así la extradición del músico.

Más allá de este caso, Valtònyc tiene también abiertas diligencias por parte de la Fiscalía de Sevilla por un delito de odio al gritar al público durante un concierto en Marinaleda en 2018 "poner una puta bomba al fiscal" y "pegadle un tiro a un guardia civil".