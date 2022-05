Kourtney Kardashian y Travis Barker se dan el "sí, quiero" sin nadie más presente

A la tercera irá la vencida. Al menos para el resto de hermanas Kardashian, que ya se han perdido hasta en dos ocasiones las últimas bodas de la mayor de todas ellas, Kourtney. Pero además es que estas bodas se han dado todas en algo más de un mes y ni Kim Kardashian ni ningún otro miembro de la familia de empresarias e influencers ha hecho acto de presencia.

Se entendió, eso sí, que nadie les acompañara en ese arrebato hollywoodiense de amor a quemarropa que les sobrevino estando en el estado de Nevada y tras la celebración de la ceremonia de los premios Grammy. Cuando acabó la gala, ambos se marcharon raudos a ser casados (sin licencia) por un imitador de Elvis a una capilla de Las Vegas. Y aunque fue "una noche épica con algo de tequila", como la definieron, no tenía ninguna validez legal.

Sin embargo, hoy por hoy ya es oficial: Kourtney Kardashian y Travis Barker son marido y mujer. Según ha podido confirmar el portal TMZ a través de unas fotografías, la pareja ha dado un paso más en su relación y se han dado el "Sí, quiero" este pasado domingo en un juzgado de Santa Bárbara, en California.

Los imágenes publicadas por el citado medio, más las que la noche de este mismo lunes subía en blanco y negro Kourtney a su Instagram con el título "Till death do us part" ("Hasta que la muerte nos separe"), les muestran ataviados con looks de novios, aunque a su estilo con el músico de Blink-182 de total black con gafas de sol y, sobre todo, el de la influencer, que llevaba un modelo corto, encorsetado, ajustado y con velo.

Ninguna de las hermanas Kardashian o Jenner hicieron acto de presencia. Ni siquiera la madre de la empresaria, Kris Jenner. Los únicos testigos del enlace fueron la abuela de Kourtney, Mary Jo Campbell, así como el padre del baterista, Randy Barker, tal y como ha dado a conocer la revista People, que ha añadido que hubo más guardaespaldas que invitados.

Además, después de que se marcharan en un descapotable en el que se leía "Just married" ("Recién casados") se unió a ellos a hija de Travis, Alabama Barker. En un comentario que ha hecho Kim Kardashian ha dado con el nombre en clave y para la prensa de los tortolitos: "Kravis Forever".

Esto solo hace suponer que habrá, muy pronto, una nueva ceremonia y que esa, por fin, sí que será la definitiva. Será una enorme celebración en Italia, donde estuvieron recientemente planificándolo todo. Eso sí, para llevar a cabo la ceremonia en territorio europeo era condición sine qua non que estuviesen legalmente casados en Estados Unidos. En esa, por fin, sí que estarán todas las hermanas y el resto de celebrities que han rodeado a la familia durante todos estos años.