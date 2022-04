Travis Barker visita la tumba de su suegro, Robert Kardashian, para que le dé su bendición

Hay detalles por los que se sabe que esa persona es la adecuada. Quizá no para ti, pero sí para alguien de tu familia. Y ahora mismo no hay nadie en las Kardashian-Jenner que no piense que Kourtney ha pasado de tener al lado a una persona tan tóxica como Scott Disick a encontrar a su media naranja en Travis Barker, quien es capaz de tener gestos con el padre de Kim y compañía a pesar de que lleva casi 20 años muerto.

En el último episodio del nuevo reality que han estrenado recientemente en Hulu (en España se puede ver en Disney+), a los espectadores les ha conmovido la consideración y el respeto del baterista de Blink-182 para con la familia de su prometida. Por eso mismo, para mantener vivas sus tradiciones prenupciales, el músico se reunión con Kris Jenner, la matrona del clan, para pedirle la mano de su hija.

Sin embargo, sentía que esa reunión estaba incompleta, a pesar de que por supuesto Kris, que sabe que su primogénita no ha sido tan feliz ni ha sido tan querida en mucho tiempo, dio su beneplácito. Por ello, Travis no dudó en llegarse ante la tumba del padre de las Kardashian, Robert Kardashian, quien fuera el abogado de O.J. Simpson y que falleció de un cáncer de esófago en 2003, para solicitarle su bendición antes de la boda.

En un momento dado del capítulo, es una muy emocionada Kris, que está siendo maquillada por su estilista de confianza, quien se lo cuenta a Kim Kardashian, cuyo rostro también es el fiel reflejo de la felicidad que sienten por Kourtney al haber encontrado a alguien que tiene tantos detalles de puro amor.

"Me pidió permiso para casarse con ella y lo hizo de una forma tan dulce, tan tierna. Luego me dijo que iba a la tumba de tu padre para pedirle la mano de su hija y ahí ya no pude contenerme más", cuenta Kris con los ojos vidriosos, mientras que Kim le pregunta por qué le hace eso: ahora tiene que trabajar y no va a poder dejar de llorar.

De hecho, a las Kardashian no deja de sorprenderles incluso que esta sea la primera boda de Kourtney, dado que ella ya tiene tres hijos con el mismo hombre, el susodicho Scott Disick. De ahí su alegría por ella. "Todo es felicidad. Ojalá tu padre estuviera aquí para disfrutarlo... Es que no me puedo creer que sea su primera boda", añade Kris, ante lo cual Kim Kardashian saca ese humor que tanto gustó en su paso por el Saturday Night Live y bromea: "Bueno, yo he tenido bodas de sobra para todos".