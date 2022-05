Juan Ibáñez sustituye a El Monaguillo en 'El hormiguero': "Su ausencia no tiene nada que ver ni con Eurovisión ni con el alcohol"

Por segunda vez esta temporada, Juan Ibáñez (la hormiga Trancas), tuvo que sustituir a El Monaguillo en la tertulia de los cómicos de El hormiguero, acompañando a Pablo Motos, Marron y Luis Piedrahita.

Tras la entrevista a los invitados de este lunes (María León y Salva Reina, que presentaron su nueva película, El universo de Oliver, que ya está disponible en cines), el presentador dio paso a sus colaboradores.

"Hoy no está El Monaguillo, pero está Juan", comentó el valenciano. "Él no ha podido venir por circunstancias que no tienen nada que ver ni con San Isidro, ni con Chanel, ni con Eurovisión, ni con el alcohol...", comentó Ibáñez.

Explicando que la ausencia del cómico "no tiene nada que con eso, le mandamos un beso fuerte y que se mejore". El público estalló en aplausos y Motos dio comienzo a la tertulia del día, centrada en el Festival celebrado este fin de semana en Turín.

"España ha trepado por la poza para quedar tercera en Eurovisión con la actuación de Chanel. Ella ha pasado de ser extorsionada y linchada a ser una heroína", recordó el presentador en el programa.