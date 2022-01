Juan Ibáñez (la hormiga Trancas) debuta en la tertulia cómica de 'El hormiguero'

Tras la entrevista a Clara Galle y Julio Peña (que presentaron su nueva película, A través de mi ventana, que se puede ver en Netflix a partir del 4 de febrero), El hormiguero contó con una novedad este martes.

Hubo un cambio de colaborador en la tertulia, ya que, cuando Pablo Motos dio paso a los cómicos, los espectadores pudieron ver en la mesa a Marron, Luis Piedrahita y su nueva incorporación, Juan Ibáñez, que sustituyó a El Monaguillo.

El colaborador del programa de Antena 3 y encargado de dar vida a la hormiga Trancas, cambió la parte inferior de la mesa por la superior para participar en el debate propuesto por el presentador.

El presentador no explicó la ausencia del marbellí: "No ha podido venir, pero está aquí Juan Ibáñez", anunció. Ibáñez, Tras darle unos golpecitos al muñeco de Trancas -que no habló durante toda la tertulia-, saludó a sus compañeros de mesa.

Juan Ibáñez (la hormiga Trancas), en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Me dejas tener el móvil como a Cristina Pardo? Por si me llega alguna noticia o algo...", bromeó el colaborador, arrancando las carcajadas del público presente en las gradas del programa.

El presentador comentó: "Tengo noticias que, si no las damos nosotros, a la gente se le pasan", que debatió con sus colaboradores hasta el final del programa del día.