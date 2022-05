València obri el termini de les ajudes per a associacions d'arts escèniques i per a residències artístiques

La Regidoria d'Acció Cultural obri el termini per a sol·licitar les ajudes a les associacions professionals que es dediquen a les arts escèniques i també per a sol·licitar les residències artístiques 2022 per a treballs de teatre, dansa i circ. En total, l'Ajuntament destina 60.000 euros a aquesta convocatòria i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 6 de juny, segons han informat fonts municipals.