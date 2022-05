McDonald's abandona el mercado ruso tras 32 años y pone a la venta sus 850 locales

El grupo McDonald's comunicó este lunes que abandonará el mercado ruso tras 32 años de actividad en el país y ha iniciado un proceso para vender el negocio en todo el territorio que cuenta con 850 locales distribuidos por toda la nación, según afirmó la cadena de restaurantes en un comunicado publicado por medios en Estados Unidos.

"La crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania y el entorno impredecible para operar allí han llevado a McDonald's a concluir que el negocio en Rusia ya no es sostenible, ni es consistente con los valores de McDonald's", dijo un comunicado de la compañia.

El director ejecutivo, Chris Kempczinski, dijo en el comunicado que estaba orgulloso de los más de 62.000 trabajadores empleados en Rusia y que la decisión fue "extremadamente difícil", pero que "nuestro compromiso con nuestros valores significa que ya no podemos mantenernos allí".

McDonald's, símbolo del fin de la Guerra Fría

La partida tiene un gran peso simbólico y económico porque la cadena de comida rápida fue una de las primeras marcas occidentales en establecerse cuando abrió una sucursal en Moscú en 1990, justo antes de la caída de la Unión Soviética y poco después de que fuera demolido el muro de Berlín, por lo que se constituyó en todo un símbolo del fin de la Guerra Fría.

El pasado 8 de marzo McDonald's ya anunció que cesaba temporalmente su negocio en Rusia y que cerraba temporalmente sus alrededor de 850 restaurantes tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, pero hasta este momento ha estado manteniendo y pagando a sus trabajadores allí.

“Este es un tema complicado que no tiene precedentes y tiene profundas consecuencias”, ha dicho Kempczinski en un mensaje a las franquicias, empleados y proveedores obtenido por The New York Times.

McDonald's (MCD) indicó que a sus empleados se les seguirá pagando hasta que se cierre la transacción y que "mantendrán el empleo con cualquier comprador potencial".