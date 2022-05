L'Institut Valencià de Cultura presenta el disc 'Vine, vine', a càrrec de Spanish Brass

El grup valencià Spanish Brass, protagonista d'aquest doble disc amb més de trenta anys de carrera, és un dels "millors exemples" de l'extensió del quintet de metall per tot el món amb els màxims nivells de qualitat. El Premi Nacional de la Música de l'any 2020 és l'últim reconeixement als seus assoliments artístics, ha informat la Generalitat.

Aquest doble CD arreplega obres de compositors valencians que formen o han format part del repertori de Spanish Brass. La gran majoria han estat concebudes per al quintet i estrenades per ells. S'escapen d'aquest grup la de Luis Blanes, l'únic compositor ja mort, i la de Claudia Cañamero, que en tot cas va ser estrenada per Spanish Brass en el festival Ensems.

El principal nexe d'unió d'aquest conjunt d'obres és la procedència cultural dels seus autors i constitueix una mostra de les diferents estètiques que nodreixen la història del quintet de vent-metall.

Llenguatges d'avantguarda conviuen amb estils més tradicionals i Spanish Brass sempre ha acollit amb idèntica dedicació a totes aquestes tendències, sense decantar-se per una o per una altra, convençuts com estan els seus membres que la música ha de ser un espectacle, a voltes profund i a voltes gojós, un espectacle en el qual el virtuosisme i la qualitat instrumental estan sempre en primer pla.