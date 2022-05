Los 5 lecciones de Chanel que deben definir el futuro de España y 'Eurovisión'

Televisión Española ha logrado su mejor posición en Eurovisión en 27 años gracias a Chanel. Baile, voz y espectáculo en un trepidante SloMo que debería sentar un precedente. Porque el éxito de Chanel es fruto de una buena candidatura sostenida en cinco lecciones para brillar en el eurofestival, en la televisión y, ya puestos, hasta en la vida. Pero que en España se nos terminaban atragantando.

1. Que no te disfracen de lo que no eres

Para ir al festival ya no se elige primero la canción y después se van añadiendo ideas visuales para llamar la atención en el escenario eurovisivo. Esa (mala) práctica debe quedar en el pasado, pues se metían elementos a las canciones, a menudo, a lo loco. Sin una coherencia narrativa. En cambio, con la llegada del Benidorm Fest, los artistas ya piensan cómo hacer crecer su música con la imagen para ser competitivos en una emisión televisiva. Chanel ya venía de casa con una experiencia musical y televisiva armada con claridad. Y, en estos meses de camino a Turín, no la ha desvirtuado. Sólo ha intentado que creciera lo que ya funcionaba para que destacara en un escenario más grande. SloMo no ha perdido su esencia, venía con los deberes hechos desde principios de año. En Eurovisión pincha la improvisación, destaca tener claro lo que eres y cómo lo quieres plasmar. Sin que te imponga.

2. ¿Dónde está la cámara?

En escena, Chanel proyecta estar segura de sí misma. Pero, además, no sólo canta: también interpreta. Y sabe a quién interpreta, pues busca la cámara. Aunque sea de reojo. En la televisión musical es más vital de lo que parece el detalle de dialogar con el espectador a través de las miradas. No vale con ejecutar una coreografía difícil, hay que dotarla de complicidad.

3. Iconografía

Construir iconografía no es fácil. Pero desde el Benidorm Fest, SloMo ya contaba con una seña de identidad que queda en la memoria colectiva. Se trata cuando la coreografía se tuerce en una imagen a cámara lenta. El show juega con la iluminación, la realización y hasta con el público que puede imitar ese característico paso desde casa. La buena propuesta consigue característico sello propio. La SloMo lo tenía desde su origen y lo ha mantenido.

-No esperar a que te encuentren

No sólo basta con un buen contenido. Una creación puede mermarse o amplificarse dependiendo del envoltorio que la cobija. Como espacio, Benidorm Fest ha generado un acontecimiento mediático. Lo que ha favorecido una ilusión colectiva. Como consecuencia, la audiencia se ha implicado con la candidatura con Eurovisión, mientras que TVE ha visibilizado también su compromiso con el festival. En su programación, y fuera de ella. Porque para destacar en Eurovisión es necesario acercar más a los artistas a otros medios, nacionales e internacionales. Incluso se está favoreciendo que se vea públicamente que la dirección de la cadena lo vive con los propios artistas. La delegación, desde la llegada de Eva Mora, está más presente que nunca. No se esconde y celebra su proyecto.

-Trabajo en equipo

Chanel no da un paso sin sus bailarines. En el escenario, y en las entrevistas. Comparte el éxito, no da la sensación de que sea un ego con miedos a que le hagan sombra. Tanto ensayar en el mundo de los musicales termina enseñando que la vida es como un buen baile: trabajo en equipo. Es la única forma de brillar, estando bien arropado. Cantando o en entrevistas. Así ha compartido en pandilla esta carrera que le ha llevado al tercer puesto en Eurovisión 2022. “Voy siempre primera, nunca secondary”, dice la entusiasta letra de SloMo, pero la realidad luego nos va desmontando esa cultura de la efervescente competitividad y nos terminamos percatando de que ser el primero no suele ser lo primero.