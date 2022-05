El próximo 19 de mayo el Sol va a formar con Plutón un excelente contacto conocido como un trígono, considerado como uno de los aspectos más armónicos o favorables y que sin duda será de gran ayuda para canalizar bien y convertir en constructiva la poderosísima energía que está relacionada con esta combinación planetaria, que podrá en marcha profundas crisis, pero que traerán consigo renacimientos posteriores mucho más positivos. Veamos pues como va a afectar esta combinación a cada signo zodiacal.

En vuestro caso el trígono Sol-Plutón puede resultar favorable para vuestros asuntos de carácter material y profesional. Volcará toda la energía sobre vuestra situación financiera y en muchos casos estará relacionada con una llegada de dinero o una consolidación del patrimonio aunque acompañada de grandes esfuerzos e iniciativas muy audaces. Éxitos profesionales que os reportarán una mejoría económica pero a los que llegaréis corriendo evidentes riesgos. En algunos casos recibiréis una herencia o legado.

El Sol transita estos días por vuestro signo y por ello esta combinación planetaria de energías ha de tener sin duda una gran importancia aunque no vaya dirigida a ningún ámbito concreto de vuestro destino sino a todos en general. Se trata de un gran torrente de fortaleza y voluntariedad pero que por fortuna se va a canalizar bien. Un poderoso impulso de actividad que estará orientado a emprender alguna meta especialmente codiciada. Iniciativas audaces y ambiciosas. Profundo cambio tras un largo viaje.

Para vosotros este contacto podría tener unas consecuencias tan dolorosas como al mismo tiempo positivas. El paso del Sol por la casa doceava podría provocar en vosotros una profunda transformación o renacimiento pero que vendría precedido de una crisis o una dura prueba de carácter emocional sobre la que terminaréis finalmente triunfando. También, en su caso, triunfaréis sobre enemigos que atacan por la espalda o dolorosas traiciones y complots o sacaréis de ello una lección sumamente positiva.

La armoniosa combinación de energía del Sol y Plutón afectará, en vuestro caso, a las relaciones más íntimas, la pareja o los amigos más íntimos en forma de crisis positivas y que a la larga tendrán efectos muy positivos, aunque tal vez ahora sean un poco incómodas. Gracias a una relación especialmente íntima y profunda se producirá en vosotros una transformación que acabará haciendo que aflore lo mejor que tenéis como personas. Al mismo tiempo vais a alejar de vosotros a aquellos que no os interesan.

Plutón en armonía con el Sol os dará la fuerza y energía necesarias para obtener grandes éxitos profesionales o poner las bases para que estos lleguen un poco más adelante, aunque esto no sucederá gracias a la ayuda de la diosa Fortuna sino mediante arriesgadas iniciativas y por medio de una firme y voluntariosa lucha, triunfando frente a duros competidores o a unas pruebas especialmente difíciles. Elevación profesional o reconocimientos que serán fruto de los más duros esfuerzos y sacrificios perseverantes.

A vosotros esta poderosa combinación os traerá una crisis o transformación radical para bien que podría estar relacionada con un importante viaje ya sea de trabajo, estudios o incluso de ocio, también alguna peregrinación espiritual. Pero en la inmensa mayoría de los casos está crisis la va a desencadenar sobre todo una relación sentimental o un poderoso sentimiento de amor, ya sea platónico o correspondido. Una secreta pasión que desencadenará en vosotros una profunda vivencia espiritual a la larga positiva.

Libra

La poderosa y positiva combinación del Sol y Plutón os va a traer estos días importantes vivencias o acontecimientos en relación con la familia, el hogar y la vida íntima en general. Una crisis o algún conflicto inicialmente pero que acabaría desembocando en una transformación muy positiva, ya sea a corto plazo o algo más adelante, en estos días podría ponerse la semilla para que más tarde llegaría el momento de recoger los abundantes frutos positivos. Esta crisis también podría recaer en concreto sobre la madre.

El trígono Sol-Plutón desencadenará en muchos de vosotros el impulso a una unión sentimental (la gran mayoría de las veces) o quizás también de trabajo y negocios. Pero es un vínculo al que se llegará no por cauces racionales o de conveniencia sino sobre todo por una fuerte pasión emocional e instintiva. En otros casos también podría estallar una crisis pero lo hará sobre relaciones que ya teníais establecidas desde hacía mucho tiempo transformándolas o rompiéndolas si ya fuesen una carga para vosotros.

Sagitario

La poderosísima energía de esta combinación planetaria va a afectar en vuestro caso principalmente a la situación laboral y económica propiciando éxitos y realizaciones que en algunos casos podrían llegar a ser importantes. Pero todo ello no será fruto de la suerte o las ayudas de otro sino de un firme, apasionado y voluntarioso esfuerzo corriendo importantes riesgos. En la gran mayoría de casos quizás esos triunfos no lleguen inmediatamente pero en estos días pondréis las bases para que ocurra más tarde.

El Sol transita por la casa quinta y esta combinación va a propiciar importantes vivencias y acontecimientos relacionados con el amor, los placeres, el erotismo y la posibilidad de hacer aquellas cosas que más os gustan. Pasiones amorosas y eróticas de inusual intensidad que se materializarán en forma de relaciones volcánicas y podrían producir en vosotros una profunda transformación. También estos días gozaréis de una excelente creatividad quienes os dediquéis a alguna profesión de carácter artístico.

Acuario

El ámbito familiar, el hogar y vuestra vida íntima en general será el foco de atención para esta poderosísima combinación Sol-Plutón, aunque afortunadamente armónica y por lo tanto positiva. Promoverá apasionadas e importantes vivencias y también acontecimientos que van a incidir sobre estos ámbitos en algunos casos precipitando intensas crisis pero que luego serán el germen de un maravilloso renacimiento posterior. No olvidéis ese famoso dicho: No hay bien que por mal no venga, pues así va a ser.

La poderosa e intensa energía del trígono Sol-Plutón afectará, en vuestro caso, sobre las relaciones sociales en general y las relaciones de amistad en particular. Entre estas personas encontraréis muy valiosas ayudas inesperadas y afectos de gran sinceridad y profundidad. En algunos casos un amigo especialmente valioso desencadenará en vosotros una transformación tan intensa como benéfica. Pero también estos días podríais llevaros alguna gran decepción y sacar de vuestra vida a personas que no os interesan.