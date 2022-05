Muñoz (PSPV) replica a Mazón que "el 99% dels contribuents valencians no paga impost de successions"

20M EP

NOTICIA

El portaveu d'Hisenda del PSPV en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha recordat aquest dijous al Partit Popular que "el 99% dels contribuents valencians no paga impostos de successions" i ha lamentat que "la dreta només treballe per a beneficiar als qui més tenen i no per al conjunt de la societat valenciana".