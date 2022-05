Omar Suárez, corresponsal de 'Sálvame' en Eurovisión, obligado a regresar a España tras dar un "dudoso positivo" en Covid

Ayer di “dudoso positivo” en Turín y he tenido q volver a España. Aquí he dado negativo en 2 pruebas pero el protocolo es así. Quiero agradecer a @eurovision_tve @evamora_tve @MariaEizaguirre lo bien q me han tratado y lo fácil q m lo han puesto ❤️Otro año será #EUROVISION pic.twitter.com/RKVX9gOybn