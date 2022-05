La importante labor de los jueces caninos: "Valoramos a los perros para mejorar las razas"

El World Dog Show 2022 (WDS) llegará a Madrid del próximo 23 al 26 de junio para convertir la capital española en la capital canina, una exposición que atraerá a más de 15.000 perros de raza de todo el mundo y que organiza la Real Sociedad Canina de España (RSCE) en colaboración con IFEMA MADRID.

109 jueces de todos los continentes tendrán que valorar a los canes de 12.000 criadores procedentes de más de medio centenar de países que optan a ser los mejores entre los mejores como representantes de su raza. Pero, ¿qué valora exactamente un juez canino?

Los más de cien árbitros de más de 30 nacionalidades seleccionarán a los perros de raza ganadores de ocho categorías: Baby, Cachorros, Joven, Intermedia, Abierta, Trabajo, Campeones y Veteranos. Una vez superadas las clases individuales, los mejores ejemplares de cada raza competirán en el espectacular Ring Central de la exposición por proclamarse Mejor de Grupo en las diferentes categorías. Finalmente, de esos más de 15.000 perros, sólo 10 optarán a ser elegidos como el Mejor Absoluto de la Exposición Mundial, un galardón que aporta orgullo y prestigio, tanto para los perros vencedores como para sus criadores y tutores.

Jueces caninos en la WDS de Madrid. CEDIDA

Hablamos con José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina, criador y juez internacional canino RSCE/FCI, con experiencia en más de 30 países, juzgando Monográficas y Exposiciones de todas las razas, quién estará en el evento juzgando a los machos de Golden Retriever, y que recalca que el objetivo último de un juez canino "es confrontar los perros que se presentan en el ring con lo que se establece en el estándar de la raza" para mejorar dichas razas.

"Para entender cual es la función del juez canino y el propósito de las exposiciones caninas tenemos que saber su origen. Nacen como forma de mostrar a los demás interesados en el mundo del perro y en la cría los ejemplares que van criando y para, entre todos, seleccionarlos e ir mejorando cada vez más la raza", detalla el juez.

En el momento que surgen las exposiciones de perros se requiere de personas que, por su capacidad y sus conocimientos, vayan indicando a los demás qué perros son los que más se adaptan. "Tenemos que seleccionar aquellos perros que pueden aportar más para el desarrollo de esa raza", insiste Doval.

Pero, ¿cómo se llega a ser juez canino? "Lo lógico es empezar siendo el propietario de un perro, meterte en este mundo y empezar a criar, presentar perros a exposiciones o pruebas de trabajo... Una vez tienes la experiencia suficiente y la formación necesaria, puedes presentarte a revisar una serie de cursos de formación o exámenes", explica el juez.

"Tenemos que seleccionar aquellos perros que puedan aportar más para el desarrollo de la raza"

"En España, el primer escalón al que se accede es el de juez de concurso, donde se pueden juzgar perros de cualquier raza pero no a nivel de campeonato", añade. "No son certámenes válidos para clasificarte para ser campeón de España, son pequeños, pero se utilizan para que, tanto los perros nuevos y la gente que empieza vayan familiarizándose con este mundo, como para que los jueces adquieran experiencia".

Una vez se consigue bagaje suficiente, es cuando empiezas a valorar perros a nivel nacional. "Normalmente empiezas escogiendo la raza con la que estás familiarizado, pero puedes ir ampliándolas haciendo exámenes y llegar a la categoría de juez internacional", detalla.

Qué tiene en cuenta un juez canino al valorar a un perro

José Miguel Doval va a participar en el World Dog Show de Madrid el próximo mes de junio, lo hará juzgando a los machos de Golden Retriever, raza en la que él está especializado y no puede ser de otra manera, ya que solo tendrá unos pocos minutos para ponerle una nota a cada ejemplar.

"En un tiempo de entre tres y cuatro minutos, se realiza un primer examen individual para luego hacer una valoración en conjunto con los demás perros", empieza contando Doval. "Los jueces tenemos que tener claro es lo que marca el estándar de la raza, es decir, la morfología del perro, el movimiento, el tipo de pelo, el temperamento... Lo normal es que cada juez desarrolle una rutina de examinación".

El juez explica que él empieza moviendo al perro para que esté más tranquilo y después le mira las distintas partes del cuerpo. "La cabeza, la boca, las piezas dentales, la parte delantera del perro, la parte trasera... Luego lo muevo en línea recta (ida y vuelta) para ver su movimiento trasero y delantero; y termino dándole otra vuelta para ver su movimiento lateral", detalla.

"Lo que nunca debe ser un perro es agresivo"

El carácter del perro también es una parte importante a valorar, ya que cada raza es diferente y tiene que adecuarse también al estándar. "Es importante saber cómo va a responder cuando nos acerquemos para juzgarlo y al estar en el ring con otros perros. Da igual que sean más tímidos o más sociables, lo que nunca debe ser un perro es es agresivo", afirma Doval.

"Hay que intentar bajar esos niveles de agresividad, algunas veces más alta en algunas razas, para evitar situaciones violentas tanto en la vida diaria como en el ring, se pretende que con la cría de la raza, ésta siempre tenga un temperamento controlado", añade.

¿Se hace trampas en las competiciones caninas?

Doval no considera que se pueda hablar de trampas como las conocemos en otros deportes, pero sí habla de cierta picaresca a la hora de disimular defectos o intentar ocultarlos. "Por ejemplo, en animales con mucho pelo, con una peluquería adecuada se pueden resaltar unas angulaciones que en realidad no son tan correctas cuando las tocas", cuenta. "Un juez tiene que tener la capacidad suficiente como para darse cuenta de estas cosas".

"Sobre esto, el handler o presentador del perro, hace una función importantísima, ya que es quien va a mostrar al animal. Hay presentadores profesionales, que se dedican a ello y se encargan de maximizar las virtudes del perro y minimizar sus defectos", explica el juez. "Por eso se nota la profesionalidad cuando lo presenta el propio dueño o un handler".

Aunque Doval no habla de "hacer trampas", sí insiste en cosas que no se deben hacer, como teñir el pelo del animal para tener el color adecuado. "También se han dado casos de machos a los que se les pone implantes de silicona en los testículos o bocas modificadas por un dentista", comenta. "Aunque ahora está muy visto como un espectáculo, no debemos olvidar que al final el objetivo es la selección y mejora de las razas".