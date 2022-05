Mikel Pino: "Se está idealizando al malinois, la gente no ve la parte complicada de tener un perro con prestaciones tan altas"

Mikel Pino tiene 36 años y lleva dedicado al mundo del perro desde 2008. Es educador canino, especialista en modificación de conductas y criador de malinois con el afijo de Kireba. También realizó la recogida de los perros abandonados de Rentería (Guipúzcoa) durante cinco años, con una política de sacrificio cero. Como deportista ahora está centrado en el IGP, una disciplina en la que el perro debe realizar una prueba de rastreo, una de obediencia y otra de protección, de la que es también juez nacional y delegado de la Real Sociedad Canina de España. Hablamos con él del pastor belga malinois, una raza cada vez más presente en los hogares españoles de la que es experto conocedor.

¿Cómo es el pastor belga malinois? Es una raza que históricamente se ha seleccionado siempre para labores funcionales. Hay que razas con las que durante muchos años se ha buscado que sean animales fáciles de mantener, de compañía. El malinois es lo que comúnmente conocemos como un perro de trabajo. Son perros muy inteligentes, muy enérgicos y adiestrables, pero también normalmente con un nivel instintivo muy alto que hace que su manejo sea relativamente complicado. De hecho, cuando viene gente pidiéndome un cachorro de malinois les pregunto para qué lo quieren y mi recomendación suele ser que busquen otra raza.

La Real Sociedad Canina ha alertado hace poco y tras el estreno de la película 'Dog, un viaje salvaje', de que no es un perro para cualquiera. ¿Está de acuerdo? Sí, por supuesto. El problema de que se les vea tanto en películas o redes sociales es que se idealizan. Aquí yo siempre pongo el mismo ejemplo: si ves pasar un súper deportivo puedes fantasear con tenerlo, pero a la hora de la verdad el mantenimiento es muy caro, la suspensión muy dura y no se adapta a lo que necesitas en el día a día; con tu utilitario o tu furgoneta vas a ser mucho más feliz. Con el pastor belga pasa lo mismo, la gente no ve las horas invertidas en adiestramiento ni la parte complicada de tener un perro con esas prestaciones.

Pero su popularidad va en claro aumento. Es innegable que están de moda. Mi primera perra malinois nació en 2009 y cuando me veían con ella por la calle me preguntaban si era un cruce de pastor alemán, desconocían absolutamente la raza. Antes apenas tenía un malinois al año en el centro para recibir educación canina, ahora me encuentro con doce mensuales.

¿Si pudiéramos preguntar a un malinois, cómo nos diría que es su dueño o familia ideal? Tienen que ser propietarios activos, que dispongan de tiempo para dedicar al animal. Es un perro muy de estar con su familia en el día a día, no considero que sea una raza que pueda estar sola mucho tiempo, apartado de sus propietarios, para ser solo entrenado eventualmente.

Hemos visto a los pastores belgas brillando en diferentes deportes y actividades. ¿Dónde diría que estos perros destacan especialmente? El pastor belga malinois es muy versátil. Son capaces de realizar un gran abanico de actividades, aunque obviamente no todos los ejemplares valen para todas las labores.

Si un malinois no tiene ese dueño ideal que le entiende y le da lo que necesita, ¿cuáles son los problemas que pueden surgir? Los problemas más habituales que por desgracia me encuentro tienen que ver con la agresividad. Más hacia humanos que hacia perros. Son problemas que suelen venir por líneas más inseguras que no se gestionan bien. Además hemos pasado una pandemia y hay perros que no se han podido socializar tan bien como a la gente le hubiera gustado y ahora son un poquito más reacios al contacto con otros humanos.

Lo que no quiere decir que el mali sea un perro agresivo. No, por supuesto. No hay razas agresivas, lo que hay son razas con unas cargas instintivas que cuando no se gestionan bien pueden aparecer conductas agresivas. Y si un yorkshire tiene esas conductas agresivas, no tenemos tanto problema como cuando tenemos un perro muy enérgico, con un carácter muy fuerte, de 30 kilos.

¿Al ponerse de moda está cayendo en manos de criadores que no cuidan la raza? Efectivamente. Cuando cuando me vienen malinois a adiestrar lo primero que pregunto es: ¿de dónde viene este perro, explícame a quién se lo has comprado, cómo son sus padres?. Y me causa mucha desilusión cuando no saben nada y el perro les ha llegado porque su vecino del quinto se compró una hembra que cruzó con el del portal de al lado, que tenía un macho. Resulta sangrante. La cría tiene que estar muy medida. Seamos realistas. Hay un problema grave de abandono, tenemos muchos animales sin hogar, así que traer una camada al mundo tiene que ser algo muy meditado y cumpliendo unos controles. Yo ahora mismo tengo una hembra con la que no voy a criar porque no creo que vaya a aportar nada a la raza, y no pasa nada, sigue siendo mi perra.

¿Cuánto tiempo lleva criando malinois? La verdad es que crío muy poco, porque siempre me quedo un ejemplar y, claro, en casa tenemos un cupo limitado de perros. La primera camada la hice en 2015 con una perra con la que llevaba un par de años compitiendo.

¿Cómo se cría para aportar a la raza? Nunca crío sin tener las pruebas de salud, sin test genéticos hechos, porque si vamos a a traer cachorros a este mundo, lo primero es que sean saludables. Después está cuidar el carácter. Y enfoco la cría por las hembras. Es verdad que un macho aporta mucho y puede tener muchas más camadas a lo largo de su vida, pero para mí la hembra es el pilar de la cría. Si por ejemplo compito en IGP, para mí es importante que la hembra demuestre que puede estar ahí a un buen nivel, aunque no sea la campeona de España. Creo que hay que diferenciar muy bien a los que criamos por el amor a una raza, para intentar mejorarla y encontrar esos ejemplares que a nosotros nos gustaría tener, y no por un tema económico.

Criar de esa manera no es tan rentable. Desde luego. Te puedo asegurar que en algunos casos supone perder dinero aunque cobres 1.200 euros por el cachorro. Mi última camada iba a ser de un macho que estaba en Austria. Pues en la primera monta la perra quedó vacía y todo el gasto que hice fue para nada. Y en la segunda solo salió un cachorro, un macho. La gente me preguntaba si lo iba a vender, pero se quedó en casa.

Pero muchas personas, cuando desean un cachorro, lo quieren rápido y barato y es demasiado fácil buscar en Internet y encontrarlo desde el desconocimiento. ¿Qué recomienda para dar con un buen criador? El problema viene cuando la gente primero tiene el deseo y enseguida pasa al ahora lo quiero. Si eres una persona activa y estás preparada para tener un malinois, que sea de un criador con afijo, con LOE, que haya hecho pruebas genéticas a los padres y vaya a entregar los cachorros con ciertas garantías. También se puede preguntar qué están haciendo los padres, si están trabajando o compitiendo para ver su calidad. Que vean campeonatos si realmente lo quieren para un deporte en concreto. Allí les va a llamar la atención cierto perro, pues que se enteren de quién es el criador. A mí a veces me escribe gente diciendo "tengo unos cachorros que te interesan". Cuando pregunto que han hecho los padres mandan vídeos de los perros haciendo el tonto, mordiendo una manga, que no vale para nada. Ven vídeos en redes sociales y los intentan reproducir, pero no terminan de hacerlo bien.

Y probablemente con un buen criador tendrán que esperar por el cachorro. Por supuesto. Aunque es verdad que te puede pasar por delante la camada perfecta. Con mi primera perra un amigo me dijo "me voy a Alemania a por un macho y me han dicho que queda una hembra libre". Me la trajo convencido de que era la hembrita pequeña que no quería nadie y resultó ser una perraza. La única hembra que a día de hoy ha hecho cinco campeonatos de España del pastor belga.

En Internet se ven vídeos de malinois espectaculares, pero también peligrosos. Saltando en vertical sin verse cómo cae por ejemplo. Los vídeos a los que haces referencia me parecen aberraciones. Que un perro salte en vertical es muy peligroso, lo primero es enseñar al perro a caer. Además abundan y hay gente queriendo reproducirlos que además no son deportistas, son gente que tiene un mali y se le ha ido la cabeza completamente. Parece que el malinois es Superman hecho perro y en realidad es un perro que se puede romper si abusas de él o le pegas demasiado acelerón antes de tiempo, como cualquier otro. Son perros con una calidad instintiva muy alta, que tú les tiras una pelota y no miden. Hace falta más educación canina de base en este país.

Es algo que los deportistas profesionales cuidan mucho. Es que si tiras mal una pelota o un frisbi, el perro sube demasiado en vertical y cae mal, no solo has tirado por tierra la salud de tu perro, también el entrenamiento de 3 o 4 años. Hay que cuidarlo mucho. Decimos que el IGC es un deporte con tres disciplinas y una cuarta que es la preparación física del perro. Es muy importante hacer ejercicios complementarios que ayuden a tu perro. Ningún deportista de élite se limita a practicar su deporte. Yo he competido con mi perra durante muchos años seguidos, hasta sus nueve años, y por supuesto no íbamos a ganar pero para mí no había nada mejor que poder decir que iba con ella, que se lo estaba pasando bien y estaba bien físicamente.

Usted también ha estado en primera línea de protección animal. Estuvimos realizando la recogida de los perros abandonados de Rentería durante cinco años, con una política de sacrificio cero. Me enorgullece poder decir que, durante ese tiempo, en mi pueblo no había ni un solo perro que se sacrificase. Era un trabajo más social que económico, pero ya no lo hacemos y la verdad es que emocionalmente es un respiro. Genera mucha tensión que te llamen en cualquier momento por un perro que no siempre tienes la suerte de que tenga chip, se haya perdido y pueda volver con su propietario. Demasiadas veces encuentras animales en muy mal estado, atropellos y maltratos que a mí, que soy un poco moñas, me afecta mucho emocionalmente.

¿Fomentar la adopción no es incompatible con criar? ¿Comprar o adoptar? Pues las dos cosas, claro, depende de para qué y depende de lo que busques. El problema es que con frecuencia queremos un perro porque nos parece bonito. Me parece injusto y además seguramente metas la pata si te guías por el aspecto, porque te vayas a una raza que no te cuadra. Mira el weimaraner, que también está de moda por ser precioso y la gente no sabe que se lleva a casa un braco con energía desbordante. Si buscas un perro por bonito, pues pásate primero por la protectora que igual encuentras a uno que te parece maravilloso. Pero tienes que encontrar a una asociación protectora que te cuente la verdad.

¿No todas las protectoras son recomendables? Hay asociaciones que no te cuentan la verdad de ese perro y pueden estar metiendo a la familia en un problema muy gordo. Yo no quiero que una persona adopte un perro y fastidiarles la vida porque viene con problemas serios. No se trata de dar a un potencial adoptante un cuestionario de 35.0000 preguntas, se trata realmente hablar con ellos, de ser sincero. Cuando nosotros hemos dado perros en adopción, lo primero que hemos hecho es una acogida, porque yo no quiero que esa persona se hipoteque de por vida con el animal y tampoco que el animal sufra en una casa en la que no se le quiere. Oye llévatelo y tenlo mínimo un mes, tómatelo con calma, si ves que lo disfrutas, que encajáis, pues genial, gestionamos la adopción. Mucha gente se piensa que traer un perro a casa va a suponer cero problemas y eso no es así. Siempre que incorpores a alguien a tu familia, aunque sea un pez, va a suponer un esfuerzo.

¿Qué ventaja tiene comprar un perro de raza a un buen criador? Las razas tienen la ventaja de contar con una selección genética de años y te ofrecen algo que un mestizos tal vez no sea capaz de darte. No sueles ver perros lazarillos mestizos por algo. Todo el trabajo que tiene por detrás un perro así no puedes invertirlo en un ejemplar que no sabes si llegará a valer. Hace tiempo compartí en redes a un malinois realizando labores de perro de asistencia. Obviamente era un video irónico, porque traía una botella de agua y por el camino la destrozaba; e iba junto a una persona con una silla de ruedas y cuando aparecía una pelota le llevaba como si fuera en trineo.

Busca un buen criador o una buena protectora, estando bien informado en cualquiera de los dos casos. Al final así es como se hacen bien las cosas.