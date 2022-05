Pipi Estrada sigue dando titulares tras cada aparición suya en Sálvame. No se está dejando nada en el tintero y, si ya tuvo que salir al paso Carmen Borrego, ahora ha sido Terelu Campos la que ha querido responderle, pero no a él, sino a Cuca Gª de Vinuesa, la que fuera íntima amiga de su madre, María Teresa Campos.

"Me quita el sueño, desde luego. Y el apetito", ha empezado diciendo Terelu, muy irónica. "Puedo enseñar los mensajes de Cuca, ¿no? Te quiero mucho y esas cosas... Yo estoy curada de espanto. No me sorprende nada de ciertas personas".

Porque los mensajes de apoyo de Cuca a Pipi Estrada que destapó Sálvame no han sentado nada bien en el clan de las Campos. "Hay personas que entienden la amistad de una manera muy rara. Hay personas que creen que la amistad es criticar".

Durante el programa, además Terelu ha recibido un mensaje de una persona que le ha afectado mucho. "Hay una parte que me da pena. Cuando uno echa la vista atrás, que alguien quiera ensuciar todo, planteando una realidad que nunca existió... pues es como penoso, innecesario. No entiendo el objetivo".

"Mis amigas no vienen a la televisión, es decir, las que no pertenecen a este mundo. No tienen que venir aquí a defenderme", ha seguido atacando Terelu a Cuca, dejando claro que "no tengo ninguna prisa" para aclarar todo.

Carmen Borrego: "No se puede jugar con ese doble mensaje"

Carmen Borrego también ha querido salir al paso de la polémica con Cuca Gª de Vinuesa. "A mí me ha escrito gente preguntándome si necesito que salgan diciendo las cosas que han visto. Cuca ha sido íntima amiga de mi madre. Iban a todos lados juntas".