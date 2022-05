El 'huracán Pipi Estrada' ha vuelto a tocar tierra en Mediaset, y está arrasando con todo lo que ve a su paso. Pese a que Terelu Campos avisó de que no quería reencontrarse con expareja, desde Sálvame ya han traído al periodista deportivo varias veces como colaborador, y no se ha quedado corto en acusaciones.

Y, pillando por sorpresa a todos, ha encontrado a una inesperada aliada con la que nadie contaba: Cuca Gª de Vinuesa, íntima amiga desde hace muchos años del clan Campos. En un audio desvelado en exclusiva en Sálvame, Cuca ha cargado contra María Teresa, Terelu y Carmen, apoyando a su amigo Pipi Estrada.

"Tú y yo hemos sufrido tanto... yo sufría tanto en esa casa en Fin de Año, yo te veía llorar, veía cómo te humillaban, cómo te machacaban con la mirada, me escandalizaba la actitud de las 3. Tú has ido con la verdad, has ido con una detrás de otra", decía Cuca en uno de los audios.

"Yo llevo meses poniéndole un mensaje a María Teresa y no me ha perdonado aún cuando dije aquel día: 'ay si yo hablara'. Si yo hablara, no te quiero ni contar. Yo me he desvivido por María Teresa, me he desvivido por sus hijas durante 15-16 años. Pensé que eran buenas pero no".

Cuca Gª Vinuesa ha tenido palabras para Alejandra Rubio y para Carmen Borrego. "Esa nieta... ¿cómo quieres que salga esa nieta con ese mal ejemplo? Está haciendo el ridículo. Mentirosa. ¡No mientas!".

"Y Carmen, con ese despotismo, esas caras de desprecio... Pero quién eres tú para insultar a Jose Manuel de esa manera... Por ganar dinero han perdido la dignidad, han perdido todo".