Elsa Pataky desvela su compromiso en el cuidado de sus hijos: "Lo hago todo yo y me encanta"

Elsa Pataky forma una bonita familia junto a su marido, el también actor Chris Hemsworth. Ambos han conseguido crear el hogar ideal para sus hijos en Australia, disfrutando de la naturaleza que caracteriza al país. Ahora ha revelado para la revista Lecturas un detalle esencial en su día a día.

La actriz está totalmente comprometida con la crianza de sus hijos. Para ella y su marido es esencial el apego de todos los miembros de la familia, así como pasar el tiempo entre la naturaleza. Por ello, el matrimonio ha llegado a un importante acuerdo.

En todo momento los niños están acompañados de uno de ellos dos, por lo que si Chris está de rodaje o con temas de trabajo, es Elsa quien se queda con sus hijos, y viceversa. Como hasta el momento ese procedimiento tiene éxito en la casa de los Hemsworth Pataky, no necesitan ayuda externa.

"No tengo niñera. Lo hago todo yo y me encanta", dijo Elsa Pataky a la ya citada revista en su última visita a España para ser la embajadora de Gioseppo. Es algo de lo que está tremendamente orgullosa, pero no le resulta fácil aunque pueda parecer que sí.

La actriz considera que sus hijos "son muy movidos", algo que les beneficia mucho cuando se encuentran en entornos naturales, pero no es así en centros comerciales, por ejemplo. Además, confiesa que en sitios como esos, "siempre alguien te dice ‘tiene usted unos hijos un poquito hiperactivos, ¿no?'"