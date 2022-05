Desde principios de mayo, cualquier pasajero europeo que viaje a Grecia, por ejemplo, en avión no está obligado a rellenar el formulario oficial del Ministerio de Sanidad y adjuntar en él el Certificado Covid de la UE, donde principalmente queda constancia de si se está vacunado y se tienen todas las dosis necesarias. Grecia se ha convertido en el primer país en el que no es obligatorio el pasaporte Covid, tampoco para viajar. Lo ha hecho siguiendo la recomendación -casi petición- que ha hecho la Comisión Europea a los Estados miembros, que levanten todas las restricciones vinculadas a la pandemia en cuanto les sea posible, incluida la exigencia de probar estar vacunado para entrar al país.

Por extraño que parezca, porque hace tres meses la UE acordó empujar a sus ciudadanos a ponerse la tercera dosis fijando una fecha de caducidad del pasaporte Covid de solo nueve meses desde la segunda dosis, la decisión que ha tomado Grecia no solo no es unilateral, sino que sigue a pies juntillas lo que querría ver Bruselas por toda la UE, que el Certificado Covid pasara a la historia.

"Nuestra posición ha sido clara desde el principio: cualquier restricción al libre movimiento de personas, incluido la obligación de presentar el Certificado Digital Covid de la UE, debería levantarse tan pronto como la situación epidemiológica lo permita", explican a este periódico fuentes de la Comisión Europea". "La Comisión apoya firmemente las decisiones de los Estados miembros de levantar estas restricciones cuando sea posible", añaden las fuentes, que creen que la decisión de Grecia "es un acontecimiento bienvenido".

Solo voluntario

En concreto, esta calurosa acogida se acometió en el país heleno el 1 de mayo, fecha a partir de la cual los pasajeros que lleguen a su país por avión o por barco ya no están obligados a rellenar con anterioridad el documento sanitario en el que debían dejar prueba de tener las dosis requeridas de la vacuna contra la Covid -dos hasta el pasado febrero o tres si a partir de entonces habían pasado nueve meses desde la segunda- o, en su lugar, poder demostrar haber pasado la enfermedad menos de seis meses antes o tener un resultado negativo de una prueba PCR o test de antígenos realizado en las 24 horas antes.

De esta manera, este país abre prácticamente del todo sus puertas a todos los viajeros, a los que no se les exigirá una prueba de estar vacunados o no tener coronavirus. La caída de esta exigencia para viajar está en línea con lo que ocurre ya en sus restaurantes y todo tipo de lugares públicos, donde como en España y la generalidad de Estados miembros, ya no se pide este documento.

Por lo que respecta al 'permiso' de Bruselas a los Estados miembros, las fuentes comunitarias recuerdan que el reglamento del Pasaporte Covid nunca tuvo nada que ver con la decisión que fueron adoptando, unos tras otros, prácticamente todos los gobiernos europeos -centrales o regionales- de exigir el certificado para acceder a lugares públicos. En todo momento, la regulación europea hizo solo referencia a su uso para viajar, de modo que Bruselas se desentiende de otros usos que le dieran los Estados miembros. Con la obligación de mostrarlo para viajar, desde el 1 de mayo Grecia tampoco lo exige en lugares públicos y solo pide un test rápido a la semana a los trabajadores no vacunados en lugar de los dos que requería antes.

"Todavía hoy, vemos que algunos Estados miembros consideran que están en la posición de que exigir el Certificado Covid no es necesario, lo que es un acontecimiento bienvenido", reiteran las fuentes de la Comisión, que ya autorizó las nuevas normas griegas.

El Gobierno no se pronuncia

En España, solo en agosto del año pasado las comunidades autónomas habían emitido 18,2 millones de pasaportes Covid, ante el primer verano de la pandemia en el que empezaron a agilizarse los viajes. A las puertas de lo que se espera que sea un verano aún más normal, España también podría dejar de exigirlo para los viajeros que llegaran a su territorio si así lo considerara, de acuerdo a lo que dice la Comisión Europea. Sin embargo, de momento no hay indicaciones de que vaya a ser así. Al menos, no son públicas, porque fuentes del Ministerio de Sanidad han rehusado comentar, a preguntas de este periódico, si está en el horizonte tomar una decisión similar y que al fin del pasaporte Covid para entrar a restaurantes o cines le siga también prescindir de él también para viajar.

Con el fin de la obligación general de llevar la mascarilla, España ha dejado caer todas las restricciones y quizá la exigencia del pasaporte Covid para entrar en su territorio es la única que queda. A pesar de eso, la actitud del Gobierno es de la cautela de la que hace unos días dio muestra la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al dejar claro que, aunque organismos europeos lo recomienden España no dará de momento el salto a que la mascarilla deje de ser obligatoria en el interior de los aviones. Los transportes públicos son uno de los contextos en los que sí sigue siendo exigible, junto con centros y establecimientos sanitarios y residencias de mayores.

El miércoles pasado, el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y Agencia Europea de Seguridad Aérea indicaron que los aviones deberían estar libres de mascarillas, siempre que el país en cuestión no tuviera una normativa en contrario, como es el caso de España y así lo recordó Darias.

"Viene a decir que el uso de mascarillas tanto en aeropuertos como en vuelos debe alinearse con las medias nacionales sobre el uso de mascarillas en transportes públicos", apuntó la ministra, que añadió que "en nuestra normativa no es obligado [llevar mascarilla] ni en los andenes ni aeropuertos pero sí los transportes púbicos y también los vuelos".