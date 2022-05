Dani Martín sorprende a sus seguidores con un extravagante 'look': "Sigo teniendo esos impulsos de juventud"

Dani Martín se encuentra en un buen momento profesional. Está a punto de comenzar su nueva gira sobre el álbum No, no vuelve, por lo que ya está con los últimos preparativos de cara a esta etapa. Y la novedad que más ha sorprendido a todos es su nuevo look.

El cantante regresa este viernes a los escenarios, concretamente en Salamanca, y para ello ha decidido volver a sus años de juventud con un cambio físico: el color de su pelo. Se ha atrevido con un sorprendente amarillo chillón que, nada más anunciarlo en las redes, ha dejado boquiabiertos a todos.

El artista lo reveló a través de una publicación en Instagram en la que escribía: "Se confirma, el viernes empieza la gira Qué caro es el tiempo". Además, lo subió a sus stories acompañándolo también de un pequeño texto a modo de explicación.

"Sigo teniendo esos impulsos de juventud, de libertad", escribió Martín, que además consideró que lleva toda su vida "haciendo aquello que" le ha movido por dentro. "Y siendo como he sentido y como he querido", terminó diciendo, junto al hashtag #PowerPop.

Este cambio arrancó las reacciones de los fans y de otras celebridades. Fernando Tejero se refirió a él como "piolín", mientras que su novia, la influencer Meriloves, le comentó un emoticono de un pollito saliendo del cascarón.