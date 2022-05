Así es la rutina de ejercicios que realiza Violeta Mangriñán en su séptimo mes de embarazo

Violeta Mangriñán no para quieta. Y es que en su séptimo mes de embarazo está estupenda y eso es, en parte, gracias a la rutina de ejercicios para embarazadas que sigue cada semana con ayuda de entrenadores personales.

La influencer comparte cada día en su Instagram las diferentes rutinas que hace, a las que acompaña después con un buen desayuno para recuperar fuerzas.

Incluso durmiendo tres horas, como le ha pasado esta noche, la exconcursante de Supervivientes asegura que toca cumplir con el entrenamiento y, acompañada de su botella de agua, ha ido al gimnasio como cada mañana.

Violeta Mangriñán en sus historias de Instagram. VIOLETA_MANGRINYAN

"No sé como he conseguido moverme en el entreno, he sacado una clase muy floja, pero algo es algo", escribe en las historias que comparte, donde se la puede ver hacer ejercicios con pelotas, bandas elásticas y pesas adecuadas a lo que puede levantar para no dañarse a ella ni a su pequeña Gala.

La que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa saldrá de cuentas a finales de julio y no puede esperar más para tener a su hija en brazos.