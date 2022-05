Críticas al 'tiktoker' Sr. Fufi por su alegato en contra de "las mujeres de gimnasio": "No vamos para gustarle a chicos como tú"

Un nuevo vídeo del tiktoker conocido como Sr. Fufi está recorriendo y encendiendo las redes. Lejos de su habitual contenido de culturista, el joven ha usado sus redes sociales para dejar clara su opinión sobre "las mujeres de gimnasio".

Un surrealista discurso en el que asegura que todos los hombres que van al gimnasio no desean tener por pareja una mujer que también entrene para ponerse fuerte.

"Me parece muy bien que vayas, pero acepta que estás pagando un precio. No le vas a gustar a todo el mundo y no puedes imponer que a un chaval por ir al gimnasio ya tenéis que ser pareja", ha comentado sobre las chicas musculadas en unas imágenes que se han hecho ya virales en Twitter con el mensaje "¿Cómo se puede ser tan pringado?".

como se puede ser tan pringao pregunta seria pic.twitter.com/dQi0ioUasw — l. (@nomasgIuten) May 9, 2022

El enfado no ha tardado en crecer y muchas de las mujeres definidas en este vídeo han querido dejar clara también su opinión. Es el caso de la tuitera Elena Rue Morgue que ha recordado que su objetivo es entrenar, no ligar con hombres así.

Las chicas no vamos al gimnasio a gustarle a pavos como tú, vamos a entrenar. Si inviertes el tiempo que dedicas a opinar sobre el atractivo de las mujeres en intentar dejar de ser un imbécil machista a lo mejor en un par de años da para tener media conversación contigo. pic.twitter.com/x6M55BWmFs — ❤️‍🔥 Elena Rue Morgue ❤️‍🔥 (@Elenaruemorgue) May 9, 2022

"A mí no me parece bien que vayas al gimnasio a juzgar los cuerpos ajenos e incomodando a todos los que vamos a entrenar", le ha respondido directamente al influencer.

He oído bien?. Dice que "eligen" una chica de voley. Las chicas no de eligen como si fueran objetos y especialmente "las de voley" aparte de grandes deportistas que entrenan mucho en la pista y en el gimnasio, son demasiado inteligentes para ti. — Oskar 🇪🇸 ❤ 🇮🇹 (@oskarvoley) May 10, 2022

Junto a ella, muchos más internautas le han recordado que este tipo de actitudes son las que convierten muchos centros de entrenamientos en sitios inseguros para mujeres o personas sin un físico perfecto.