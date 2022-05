Rusia no declara la guerra total, pero los analistas auguran que será larga: "Lo más probable es que el conflicto se cronifique"

Ni guerra total ni final del conflicto. Finalmente, el discurso de Putin este lunes durante el Día de la Victoria no ha supuesto un punto de inflexión en la guerra en Ucrania, como aseguraban los servicios de la inteligencia de varios países Occidentales. Este martes seguirán los combates, los ataques y los enfrentamientos, en una invasión que dura ya más de dos meses. La cronificación de la guerra es ahora una de las opciones más verosímiles y el devenir en el terreno apunta a una Ucrania con intensas batallas en el este y sur del país en los próximos meses.

Algunas hipótesis barajaban que Putin aprovecharía la celebración del nueve de mayo para declarar formalmente una 'guerra total'. No obstante, en su discurso en Moscú, el presidente ruso solo hizo referencia a la invasión rusa (operación especial, como le llama), para justificar su decisión de entrar en Ucrania.

En su mensaje, Putin culpó a la OTAN y a Occidente, subrayando que las acciones de la Alianza Atlántica alcanzaron un nivel de "amenaza obvia" para la seguridad nacional del país. El mandatario ruso afirmó que Moscú propuso en diciembre un acuerdo de seguridad entre Rusia y Europa, pero "fue en vano" al "no querer escucharlos".

Según reconoce a 20minutos Álvaro de Argüelles, analista de El Orden Mundial, el principal motivo por el que Rusia no ha hecho esta declaración de guerra formal, con la que justificar una movilización de reservistas, es porque "ya está teniendo problemas logísticos para coordinar a los soldados que tiene actualmente sobre el terreno, con lo cual añadir a miles de soldados más realmente no parece una opción".

"Putin no ha podido dar ninguna declaración porque a la hora de la verdad no ha conseguido un gran logro que presentar a la población rusa", explica De Argüelles, que añade que "hay tener en cuenta que, a día de hoy, ni siquiera Mariúpol ha sido conquistada por completo. Evidentemente sí que ha conseguido cosas, pero teniendo en cuenta todo lo que ha invertido, no puede ser excesivamente triunfalista".

¿Qué ocurrirá en el terreno?

Aventurar lo que puede suceder a partir de ahora en el ámbito militar es complicado. Tras la retirada de Kiev de las tropas rusas hace varias semanas, los combates se concentraran en el Donbás, al este, y en la región de Jersón, al sur del país.

Salvador Tapia, general de brigada del Ejército español que en la actualidad ejerce como profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra, asegura a este medio que todavía no se sabe "si están en esta situación porque han agotado sus recursos y no son capaces de seguir alimentando la batalla o es porque siguen reconstituyendo las unidades que fueron destruidas en la zona de Kiev".

Actualmente, los combates del este parecen apuntar a que Rusia está tratando de embolsar a las tropas ucranianas en el Donbás. "El problema que ha encontrado Rusia es que la frontera militar en el Donbás ya lleva establecida desde 2014, pues es un terreno que está fuertemente fortificado por Ucrania", asegura el analista de El Orden Mundial.

"Rusia está atacando la localidad cercana a Izum, por lo que Ucrania trata de contraatacar más al norte, cerca de la ciudad de Járkov, llevando el combate a otro punto y abriendo otro frente para, de alguna forma, obligar al Ejército ruso a dividirse y que ese intento de embotellar a las tropas ucranianas pierda fuelle", dice de Argüelles.

Sobre la posibilidad de que los combates se trasladen a la ciudad de Odesa y cerca de la región separatista Moldava prorrusa de Transnistria, el analista lo cree poco viable en este momento: "Si Rusia todavía no ha podido tomar Járkov, que es una ciudad también de grandes dimensiones, pero que está en frente de la frontera con Rusia, pues difícilmente puede tomar Odesa".

Una guerra larga nunca sabes cómo va a evolucionar, y más con un país que es potencia militar y tiene armas nucleares

Para el general de brigada Tapia, la opción "más probable es que el conflicto se siga cronificando con frentes estabilizados a la espera de que se produzcan condiciones para que, probablemente por mediación internacional, se llegue a un alto el fuego". No obstante, para llegar a este punto "primero Putin tiene que obtener alguna ventaja", ya que "no se ha metido en una guerra como esta para quedarse como estaba al principio", agrega Tapia.

¿Un conflicto cronificado?

La opción de un conflicto de larga data es ya una opción que los expertos en el ámbito militar reconocen. Así lo asegura a 20minutos el coronel del Ejército de Tierra y exagregado de Defensa de España en Moscú, Manuel Morato: "Parece que es posible que lo que nos decían los servicios de inteligencia occidentales y los jefes de Estado y de Gobierno de que esto iba va para largo puede ser así y que debemos prepararnos para una guerra larga. Además, parece que eso es un poco lo que ya se está asumiendo también incluso por parte de Rusia. Aunque no tengo claro que no lo supieran desde antes".

"La realidad es bastante mala en el sentido de que esto va a durar. Por una parte bien para aquellos que piensan que alargarlo va a debilitar a Rusia, pero a mí me preocupa, porque una guerra larga nunca sabes cómo va a evolucionar, y más con un país que es una potencia militar y tiene armas nucleares", afirma Morato.