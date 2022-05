La 'queja' de Javier Cámara en 'El hormiguero': "¿Qué promoción es esta?"

Javier Cámara fue el primer invitado de la semana en El hormiguero. El actor presentó su nueva serie, Rapa, que se estrena el 19 de mayo en Movistar Plus+.

La historia traslada al espectador a la gallega Serra de Capelada, en el marco de la tradicional celebración de la rapa das bestas que, en esta ocasión, se verá sacudida por un crimen.

"El título es por la rapa de las bestas, una especie de limpieza que hacían a los caballos en Galicia, hay una tradición maravillosa sobre esto”, comentó el invitado.

Cámara, uno de los actores más queridos por el público español, comentó con Pablo Motos todos los detalles de esta nueva producción que protagoniza en la piel de un profesor de instituto, único testigo de un asesinato.

"Es un mal profesor, no le apetece serlo y no está contento en ese sitio, pero es testigo de un asesinato y ahí encuentra la motivación metiéndose en lo que no le llaman

Vemos el trailer de la nueva serie de Javier Cámara #CámaraEHhttps://t.co/gCIl7fprBU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 9, 2022

El actor, después de bailar con el presentador en su entrada en el programa de Antena 3, se sentó en la mesa para hablar de la serie y de su obra de teatro, Los Farsantes, pero no pudo desvelar mucho antes de que el valenciano le cortara para hacer le corte de publicidad.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero ¡Javier Cámara! #CámaraEH pic.twitter.com/kXi2sGowyk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 9, 2022

"¿Qué promoción es esta?", se 'quejó' entre risas el actor cuando Motos le cortó para poner los anuncios. A la vuelta señaló que cuando la gente le reconoce por la calle "se pone nerviosa y eso me gusta. No obstante, en la época de 7 vidas me daban collejas, y las señoras me tocaban la barriga, me agarraban el michelín...", recordó.