Giner denuncia que la llista d'espera per a lloguer social a València es duplica en dos anys

Sobre aquest tema, assenyala que les polítiques de Ribó "no ajuden en absolut" a reduir aquestes xifres. De fet, apunta a a eixos nombres cal afegir altres 1.000 persones més que estan en les llistes pròpies d'AUMSA, la qual cosa "eleva la xifra total de demandants a València a més de 3.000".

En concret, a l'octubre de 2020, el registre estava compost per 1.450 persones, i des d'aleshores "no ha parat de créixer". Així, dos mesos més tard, al desembre de 2020, ja s'havien incorporat 100 persones més, i a l'octubre de 2021 eren 2.179 els demandants. A la fi d'abril, l'última xifra de la qual disposen, són 2.431 les persones amb les seues corresponents famílies".

Així, Giner ha lamentat "l'escassetat" del parc de vivenda públic amb el qual ara mateix treballa l'Ajuntament, i ha lamentat que el govern de Ribó "no està aportant solucions útils a aquesta circumstància, especialment en un moment en el qual és evident l'augment de la necessitat".

"Les solucions passen per dotar de més fons per a l'adquisició de vivendes, i tindre-les en condicions d'habitabilitat perquè puguen ser ocupades per aquelles persones que demanden habitatge en lloguer", reclama.

No obstant açò, recrimina que cap de les mesures engegades ha solucionat les manques en aquesta matèria. "Ni la iniciativa per a fer un edifici de 100 vivendes, que segueix guardada en un calaix, ni la decisió de vendre quatre solars en Quatre Carreres, per no parlar del pla Reviure, que després de successius fracassos per la falta de propietaris interessats ha hagut de ser reinventat, de manera que ara serà l'Ajuntament qui pagarà directament als amos en un intent de convéncer-los perquè lloguen". A més, tampoc se sap el que passarà amb la parcel·la del PAI del Camí Hondo del Grao.

FRACÀS DE CONVOCATÒRIA

A més, dins del lloguer municipal, el portaveu de Ciudadanos també ha recordat "el fracàs" que està suposant per a Ribó la convocatòria anual d'ajudes al lloguer, que "hauria de suposar un suport molt important per a les famílies que ho necessiten".

En aquest sentit, apunta a qe les 2.415 ajudes al lloguer a final de 2021, 230 persones es van quedar fora simplement perquè "s'havia esgotat el pressupost" i 67 persones es van veure afectades en 2020, i més de 560 en 2019. "Aquesta contínua falta de fons durant tres anys consecutius és alguna cosa inassumible, especialment per a un govern que deia que venia a rescatar persones i no ha complit", postil·la.