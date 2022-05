La hija de José Luis Losa, devastada, recuerda las duras palabras que le dijo su padre cuando murió su madre: "Se me ha ido la vida"

La inesperada muerte de José Luis Losa ha dejado devastada a su familia. Su madre Luisa, visiblemente afectada, ha contado que están muy afectados: "Nos ha afectado tantisimo, que no me lo creo", dijo en declaraciones a Viva la vida.

Además, Luis le quiso dedicar unas palabras a su hijo, hallado muerto este sábado: "Era un trabajador nato. Buena persona, amigo de sus amigos...", relató al programa de Emma García, que le ha dado el pésame en directo.

Sobre qué ha podido suceder y cómo se encontraba últimamente su hijo, contó: "Perdió a su mujer, y no pudo con ello. No hacía más que decir que estaba muy solo".

También entró en directo Inmaculada, la hija del ganador de Supervivientes 2017, que agradeció el cariño recibido por seguidores y medios. "No nos esperábamos la muerte de mi madre, porque era muy joven, pero lo de mi padre ya nos ha dejado muy rotos".

"Él era tal y como lo conocisteis vosotros, tal cual, yo recuerdo que a veces, sin venir a cuento, me llamabas y me decía: 'no comas hoy en tu casa que te recojo y nos vamos juntos por ahí a comer, te llevo a donde quieras'", relató la joven, sobre la forma de ser de su progenitor.

"Antes me he ido a casa a descansar un poco y justo he puesto Telecinco, estabais hablando de la historia de mis padres y nos hemos puesto todos a llorar porque al menos mira, ya están juntos otra vez, ya se están reencontrando, estén donde estén", señaló sobre la historia de amor de sus padres.

Además, recordó las duras palabras de su padre cuando falleció su madre y mujer de este. "Inma, se ha muerto tu madre, pero a mí se me ha ido mi vida".